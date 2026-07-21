Ρόμπι Γουίλιαμς: Απαντά στις εικασίες για ναρκωτικά και αποκαλύπτει τι ήταν το «ύποπτο» αντικείμενο που έπεσε από το στόμα του (Video)

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Viral στα social media έγινε ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια συνέντευξης μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με αφορμή ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ένα λευκό κομμάτι πέφτει από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο.

Το απόσπασμα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στο διαδίκτυο, με πολλούς να συνδέουν το λευκό αυτό κομμάτι με ναρκωτικές ουσίες.

Haha Robbie Williams at the world cup, a bit of cocaine falls out his nose on to the microphone, he then picks it up and wipes his head .. pic.twitter.com/4AA2HMorIp — Adam Dunn (@AdamDunn1872) July 20, 2026

#worldcup #interview #singer #mint ♬ original sound – News.com.au @news.com.au British singer Robbie Williams has gone viral after viewers spotted something bizarre during a live TV interview at the World Cup. An unidentified white substance appeared to fall from his mouth onto the microphone. He has now addressed the incident in a cheeky video, confirming it was a mint. #robbiewilliams

Η απάντηση του Ρόμπι Γουίλιαμς

Δίνοντας τη δική του απάντηση, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δήλωσε ότι επρόκειτο για καραμέλες νικοτίνης, προσεγγίζοντας το θέμα με χιούμορ.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα. Αλλά είναι εντάξει, γιατί είχα αρκετές ακόμα» είπε, δείχνοντας δύο καραμέλες μέσα στο στόμα του, γελώντας.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του, την οποία επικαλείται η The Sun, ο τραγουδιστής ξύπνησε έχοντας λάβει εκατοντάδες μηνύματα από φίλους και θαυμαστές που τον ρωτούσαν τι είχε συμβεί. Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, όταν αντιλήφθηκε ότι το βίντεο είχε γίνει viral, κατάλαβε πως πολλοί είχαν εκλάβει λανθασμένα την καραμέλα νικοτίνης ως κάτι ύποπτο.

Αρκετοί θαυμαστές έσπευσαν επίσης να υπενθυμίσουν ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι νηφάλιος εδώ και πάνω από 20 χρόνια, έχοντας μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις.

Ο τραγουδιστής ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο μουσικό σόου του τελικού του Μουντιάλ 2026, ερμηνεύοντας μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι το τραγούδι «Desire».

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