Στεφανία Γουλιώτη: Μαγεμένη από την Τήνο – «Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;» (Photos)

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Τις διακοπές της στην Τηνο απολαβάνει η Στεφανία Γουλιώτη η οποία θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο νησί.

Με μια ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από σημεία όπου βρέθηκε, δηλώνοντας μαγεμένη από τις ομορφιές της Τήνου.

Τόνισε, δε, πως αν και στις Κυκλάδες συνήθως μιλά κάποιος για τη θάλασσα και τα νερά, στην Τήνο εντυπωσιάστηκε από τη γη της, τα τοπία της, τις μυρωδιές της, τα χωριά της…

«Συνήθως πάμε στις Κυκλάδες για τη θάλασσα και τα νερά. Στην Τήνο όμως με κέρδισε η γη, οι γρανιτικοί σχηματισμοί, η πέτρα, ο βράχος, η άμμος, το στάχυ, τα αμπέλια, η μυρωδιά της ρίγανης, οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά, το μάρμαρο. Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή. Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;» έγραψε.

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