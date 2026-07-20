Μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσίευσε εγκύκλιο για την πρόληψη της θερμικής καταπόνισης των εργαζομένων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες δύο ημέρες.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδεικτικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, καθώς και τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας.

Μεταξύ των οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του εργοδότη περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. τεχνικά έργα και διανομές), όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.

Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα χτυπήσει «κόκκινο» – Οι χειρότερες ημέρες του μίνι καύσωνα, τι θα γίνει στην Αττική

Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

Σε γυναίκα 30-35 ετών, χωρίς ποινικό μητρώο, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη