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20.07.2026 19:19

Μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

20.07.2026 19:19
heatwave

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Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσίευσε εγκύκλιο για την πρόληψη της θερμικής καταπόνισης των εργαζομένων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν τις επόμενες δύο ημέρες. 

Η  εγκύκλιος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδεικτικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, καθώς και τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα προστασίας.

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Μεταξύ των οργανωτικών μέτρων εκ μέρους του εργοδότη περιλαμβάνεται και η κατά περίπτωση παύση εργασιών, ιδίως στις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. τεχνικά έργα και διανομές), όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους.

Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

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