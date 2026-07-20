Σε γυναίκα 30-35 ετών, χωρίς ποινικό μητρώο, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναικείας σορού που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Από τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα φαίνεται ότι δεν είναι η Κινέζα μεταφράστρια Γιου Τινγκ, που αγνοείται από τις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha η ηλικία της τοποθετείται γύρω στα 30-35 έτη. Είχε ύψος 1,60 και κόκκινους τόνους στα μαλλιά.

Ο θάνατος της εκτιμάται ότι επήλθε πριν από περίπου 5 ημέρες. Η σορός δεν φέρει εμφανή τραύματα ή εκδορές, που να «δείχνουν» τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της. Από την εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων προέκυψε ότι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.

Τη βαλίτσα εντόπισε άστεγος το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7). Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του προσώπου, που μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο.

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι πρόκεται για εγκληματική ενέργεια. «Προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από τον τρόπο που βρέθηκε και θα πρέπει να συλλέξουμε τόσο βιντεοληπτικό υλικό όσο και πολύ καλή εξερεύνηση στη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε το πτώμα και σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε αποτελέσματα της νεκροτομής έτσι ώστε να γνωρίζουν που να κινηθούν οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών».

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