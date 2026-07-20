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20.07.2026 19:00

Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

20.07.2026 19:00
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Μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην Αλεξανδρούπολη, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή (19/7), όταν η ανήλικη κατανάλωσε άγνωστη, αλλά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου σήμανε συναγερμός. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τη συνδρομή ιατρικού προσωπικού από όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, η 16χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης διενεργεί προανάκριση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρήκε και κατανάλωσε το αλκοόλ. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αλκοόλ να ήταν νοθευμένο, κάτι που θα μπορούσε να είχε επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με το pameevro.gr,  στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε η ανήλικη πριν από το περιστατικό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της και να εξακριβώσουν με ποιους βρισκόταν και τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, ερευνάται από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε, καθώς και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης, σε βάρος της οποίας σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένονται τόσο τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων όσο και η ολοκλήρωση της συλλογής αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και τυχόν ποινικές ευθύνες.

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