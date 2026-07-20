Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κιλελέρ – Σηκώθηκαν ελικόπτερα

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πέτρα, εντός των ορίων του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.
Λόγω της φύσης της περιοχής, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε άμεση και συντονισμένη, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο πριν λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.
Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή και υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, παρέχοντας διαρκή υποστήριξη και εφοδιασμό με νερό για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
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