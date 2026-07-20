Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κιλελέρ – Σηκώθηκαν ελικόπτερα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πέτρα, εντός των ορίων του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

Λόγω της φύσης της περιοχής, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε άμεση και συντονισμένη, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο πριν λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή και υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, παρέχοντας διαρκή υποστήριξη και εφοδιασμό με νερό για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα χτυπήσει «κόκκινο» – Οι χειρότερες ημέρες του μίνι καύσωνα, τι θα γίνει στην Αττική

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

Νέα επιδείνωση της υγείας του Χαντζή: Παρουσίασε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού











