Νέα επιδείνωση της υγείας του Χαντζή: Παρουσίασε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού

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Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής που έκανε απεργία πείνας για 140 ημέρες.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής παραμένει τραχειοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Παρουσίασε νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης, παρατεταμένης ασιτίας και πολυήμερης νοσηλείας με αυξημένες ανάγκες εντατικής υποστήριξης και νοσοκομείακης φροντίδας.

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