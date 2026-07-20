search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 19:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 17:40

Νέα επιδείνωση της υγείας του Χαντζή: Παρουσίασε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού

20.07.2026 17:40
aristotelis-hantzis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής που έκανε απεργία πείνας για 140 ημέρες. 

Ο Αριστοτέλης Χαντζής παραμένει τραχειοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Παρουσίασε νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης, παρατεταμένης ασιτίας και πολυήμερης νοσηλείας με αυξημένες ανάγκες εντατικής υποστήριξης και νοσοκομείακης φροντίδας. 

Διαβάστε επίσης

Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη: Το φραστικό επεισόδιο Πλακιά-Καρυστιανού και οι κατηγορίες για απόπειρα παρέλκυσης της δίκης από την υπεράσπιση

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη προφυλάκιση για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα – Τι είπε στην απολογία του ο 25χρονος

Δημογλίδου για το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Μέχρι το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νεκροτομής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio alexandroupoli – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

Kipseli
ΕΛΛΑΔΑ

Σε γυναίκα 30-35 ετών, χωρίς ποινικό μητρώο, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κιλελέρ – Σηκώθηκαν ελικόπτερα

nova
ADVERTORIAL

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

main_i
ADVERTORIAL

Το Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection ανοίγει τις πύλες του στις 10 Αυγούστου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

dourou-geroulanos-davakis-tsiaras
ΚΑΛΧΑΣ

Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 19:05
nosokomeio alexandroupoli – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

Kipseli
ΕΛΛΑΔΑ

Σε γυναίκα 30-35 ετών, χωρίς ποινικό μητρώο, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κιλελέρ – Σηκώθηκαν ελικόπτερα

1 / 3