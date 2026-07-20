Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Λαμιεών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Επιπλέον στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Παράλληλα στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Μάτι: Προσφυγή συγγενών θυμάτων για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη

Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη: Το φραστικό επεισόδιο Πλακιά-Καρυστιανού και οι κατηγορίες για απόπειρα παρέλκυσης της δίκης από την υπεράσπιση

Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης πεζοπόρου στη Γριά Βάθρα











