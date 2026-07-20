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20.07.2026 16:59

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

20.07.2026 16:59
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Παράλληλα στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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