Φωτιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας – Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά

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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:00 αρχικά σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα κι από αέρος 3 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας.
Σύμφωνα με νεότερη ενημερωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντός 20 λεπτων κατάφεραν και οριοθετήθησαν την πυρκαγιά.
Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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