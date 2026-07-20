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20.07.2026 10:14

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 37χρονο για ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους

20.07.2026 10:14
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Στη σύλληψη ενός 37χρονου Βρετανού, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Ανισαρά Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης τη νύχτα της Κυριακής (19/7), προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα την στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν στον χώρο και το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.

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