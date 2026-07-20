Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά, συναγερμός στην Πυροσβεστική (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξεσπάσε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια κατοίκους από άλλους ορόφους.

Διαβάστε επίσης

Σε γυναίκα 30-35 ετών, χωρίς ποινικό μητρώο, ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Καιρός: Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα χτυπήσει «κόκκινο» – Οι χειρότερες ημέρες του μίνι καύσωνα, τι θα γίνει στην Αττική

Φωτιά στο Μάτι: Προσφυγή συγγενών θυμάτων για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη