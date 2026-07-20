Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά, συναγερμός στην Πυροσβεστική (Photos)

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξεσπάσε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια κατοίκους από άλλους ορόφους.
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