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ΕΛΛΑΔΑ

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20.07.2026 19:40

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά, συναγερμός στην Πυροσβεστική (Photos)

20.07.2026 19:40
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξεσπάσε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια κατοίκους από άλλους ορόφους.

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