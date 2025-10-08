Η κυβέρνηση ψάχνει «σωσίβιο» στον Αλέξη Τσίπρα – Τον εμφανίζει ως φόβητρο για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της

Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλούσε χθες με την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ τους πολίτες να βαδίσουν όλοι μαζί στην Ελλάδα του 2030 χωρίς πισωγυρίσματα για να κλείσει η πατρίδα τους λογαριασμούς της με το χθες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το μήνυμα αφορούσε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Ο πρωθυπουργός μπορεί να μην ανέφερε ούτε μια στιγμή ονομαστικά τον προηγούμενο ένοικο του Mεγάρου Μαξίμου ωστόσο οι συνεχείς αναφορές στα όσα συνέβησαν τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφορούσαν εκείνον και κυρίως την διάθεση του να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, να ζητήσει στοιχειωδώς συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις της διακυβέρνησης του.

Και οι χθεσινές αναφορές του πρωθυπουργού για ψέματα και απλοϊκές λύσεις, παροχές χωρίς αντίκρισμα και αυταπάτες που οδήγησαν την οικονομία στην εντατική, είναι η έναρξη μόνο μιας μακράς περιόδου όπου η κυβέρνηση θα επαναφέρει όλη την ρητορική για τα έργα και τις ημέρες του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ.

Και μπορεί ο κ. Τσίπρας να παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς και από μέλος του όταν θα δημιουργήσει τον καινούργιο κομματικό του σχηματισμό και να θεωρεί πως με το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο θα κλείσει τους δικούς του λογαριασμούς με το παρελθόν ωστόσο για την κυβέρνηση αυτοί οι λογαριασμοί θα παραμένουν ανοιχτοί και θα τονίζεται με κάθε ευκαιρία και προς κάθε κατεύθυνση ότι επιστροφή Τσίπρα στην εξουσία σημαίνει επιστροφή όλων των κακών πρακτικών και επιλογών που έκανε η κυβέρνηση του την τετραετία 2015- 2019.

Κόκκινο πανί στη γαλάζια βάση

Από τα στοιχεία των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων που έχει στα χέρια του το Μέγαρο Μαξίμου αλλά κι από τα μηνύματα που λαμβάνουν γαλάζιοι βουλευτές στην επαφή τους με τους ψηφοφόρους ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί στην συντριπτική πλειοψηφία των νεοδημοκρατών να λειτουργεί σαν κόκκινο πανί και ως ένας πραγματικός πολιτικός αντίπαλος που δεν επιθυμούν την επιστροφή του στην εξουσία.

Και μπορεί χθες ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να είπε ότι δεν θα πάμε να πάρουμε τις εκλογές επικαλούμενοι το φόβο ενός σκιάχτρου όμως στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να χρησιμοποιούν όσο περισσότερο μπορούν την επιστροφή Τσίπρα και ως φόβητρο και ως δίλημμα.

Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή ομιλία του ήταν σαφής: «Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα» είπε και προφανώς αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την αναγκαιότητα της πολιτικής σταθερότητας αλλά και με το ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας την επόμενη τετραετία.

Η στρατηγική του Μαξίμου με τα διλήμματα

Η επανεμφάνιση Τσίπρα εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου διευκολύνει την κυβέρνηση να διατυπώσει πιο ηχηρά και πιο πειστικά τα διλήμματα της, να απευθυνθεί όχι μόνο στους δικούς τους ψηφοφόρους αλλά και σε ψηφοφόρους του κέντρου και του ΠΑΣΟΚ που δεν επιθυμούν με τίποτα την επιστροφή Τσίπρα στην εξουσία, λέγοντάς τους διαρκώς, όπως είπε χθες και ο πρωθυπουργός, ότι επιστροφή Τσίπρα σημαίνει ξανά «επιστροφή στη μιζέρια και στον μηδενισμό. Στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία και στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε έναν δρόμο, δηλαδή, που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του».

Άνοιγμα στον Σαμαρά λόγω… Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας θα «χρησιμοποιηθεί» από την κυβέρνηση και στην υπόθεση Σαμαρά. Μπορεί αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν από τον πρωθυπουργό να πάρει τώρα μια γενναία πρωτοβουλία και να απευθύνει πρόσκληση επιστροφής στον κ. Σαμαρά, κάτι που χθες το βράδυ έκανε από την συχνότητα του Αction24 και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ωστόσο οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει κι αυτός στην δημιουργία δικού του κόμματος. Το δίλημμα λοιπόν που θα απευθύνει η κυβέρνηση στους πιθανούς και δυνητικούς ψηφοφόρους του κ. Σαμαρά θα είναι παρόμοιο με εκείνο που θα απευθύνει στους ψηφοφόρους του κέντρου αλλά και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Για τον κ. Σαμαρά θα έχει ένα λόγο επιπλέον να χρησιμοποιεί τον πρώην πρωθυπουργό ως φόβητρο καθώς θα θυμίζει την υπόθεση Novartis και την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα – όπως θα λένε συνεχώς – να πάει ο κ. Σαμαράς στη φυλακή.

Το πόσο όλα αυτά τα διλήμματα το 2027 θα έχουν απήχηση και θα λειτουργήσουν καταλυτικά προκειμένου να αποφέρουν εκλογικά οφέλη στην Νέα Δημοκρατία είναι κάτι που είναι ακόμα νωρίς να εκτιμηθεί. Ωστόσο στην κυβέρνηση θεωρούν ότι βρήκαν εκ νέου τον αντίπαλο που έψαχναν και κυρίως εκείνον που θα επικαιροποιήσει και θα αναζωογονήσει τα διλήμματα και την κινδυνολογία που είναι πάντα αναγκαία κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας.

Διαβάστε επίσης:

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει

Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης αρνείται τα πάντα μετά την «εκτέλεση» Βάρρα και ζητά στοιχεία για τις «δήθεν παρανομίες» του