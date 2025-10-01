search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 09:18

Προετοιμασία για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ

01.10.2025 09:18
kiriazidis

Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Κυριαζίδης τον περασμένο Μάρτιο είχε διαγραφεί από την Κ.Ο. της ΝΔ, μετά από αισχρό σεξιστικό σχόλιο που είχε κάνει για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, όπως λέει κι ο λαός, «ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός» και στο διάστημα της… εξορίας του, ο βουλευτής Δράμας έδειξε μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά προς την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πληροφορίες ότι το κυβερνών κόμμα ετοιμάζεται να τον εντάξει ξανά στην Κ.Ο. του.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αν και δήλωσε άγνοια για τα περί επιστροφής Κυριαζίδη, εντούτοις σημείωσε ότι «ο άνθρωπος είχε αναλάβει από την αρχή το κόστος αυτού του οποίου είπε και ζήτησε συγγνώμη την ίδια στιγμή».

Κάτι ψήνεται

Διαβάστε επίσης

Γκρίνιες στο Υπουργικό για την εξωτερική πολιτική

Εκτός γραμμής ΝΔ η Βούλτεψη για τον Μυλωνάκη: Πρέπει να έρθει στην εξεταστική επιτροπή

Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poedin_0309_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

eric-dane-new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

german_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο Μόναχο μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

kiriazidis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προετοιμασία για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:43
poedin_0309_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

GEK_TERNA
BUSINESS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

eric-dane-new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

1 / 3