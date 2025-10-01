Προετοιμασία για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ

Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Κυριαζίδης τον περασμένο Μάρτιο είχε διαγραφεί από την Κ.Ο. της ΝΔ, μετά από αισχρό σεξιστικό σχόλιο που είχε κάνει για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, όπως λέει κι ο λαός, «ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός» και στο διάστημα της… εξορίας του, ο βουλευτής Δράμας έδειξε μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά προς την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πληροφορίες ότι το κυβερνών κόμμα ετοιμάζεται να τον εντάξει ξανά στην Κ.Ο. του.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αν και δήλωσε άγνοια για τα περί επιστροφής Κυριαζίδη, εντούτοις σημείωσε ότι «ο άνθρωπος είχε αναλάβει από την αρχή το κόστος αυτού του οποίου είπε και ζήτησε συγγνώμη την ίδια στιγμή».

Κάτι ψήνεται…

