Γκρίνιες στο Υπουργικό για την εξωτερική πολιτική

Μπορεί η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου να μην αφορούσε στην εξωτερική πολιτική, ωστόσο, η στήλη μαθαίνει ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται μεταξύ του πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης, έγινε και μια κουβέντα για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, αναφέρουν ότι, αφού ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς να αναδεικνύουν συνολικά «με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους», υπήρξαν και υπουργοί που ζήτησαν από τους συναδέλφους τους περισσότερη δημόσια υποστήριξη στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Είναι αλήθεια ότι μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και τη σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, λίγα ήταν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που «βγήκαν μπροστά» να υπερασπιστούν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να μείνουν τελικά οι αρνητικές εντυπώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Alco: «Κίτρινη» κάρτα στην κυβέρνηση από τους πολίτες και μετά τη ΔΕΘ

Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»

Αυγενάκης εναντίον Σημανδράκου: «Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής»