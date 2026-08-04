Ψάθα: Ελεύθερος ο αδερφός αντιδημάρχου Μάνδρας που έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε στα συντρίμμια

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Ελεύθερος αφέθηκε ο αδερφός αντιδημάρχου της Μάνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί αφού έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ κι έπεσε με το ΙΧ πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Στην περιοχή εστάλη κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να αποτυπώσει με φωτογραφίες το σημείο στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο και αν έχει μετακινήσει κάτι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Ο άνδρας συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου και κατηγορείται για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.

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