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21.09.2026 10:31

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για το έμφραγμα: «Καταλαβαίνεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να γίνεις παρελθόν» (Video)

21.09.2026 10:31
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Για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, με αφορμή τη νέα θεατρική σεζόν του «Μπαμπάδες με ρούμι» που ξεκινά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day», ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα ευχάριστα «μαντάτα» που βίωσε η οικογένειά του όπως ο γάμος της Δανάης Μπάρκα αλλά και η είδηση της εγκυμοσύνης της.

«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι περιμένει παιδί. Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος από όλους. Η μαμά (Βίκυ Σταυροπούλου) δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος στην τάξη. Έκανε σαματά, ρε παιδί μου, ναι, συγκινήθηκε η Βίκυ. Αν χρειάζεται, θα το κρατήσω κι εγώ, αλίμονο. Είμαι ετοιμοπόλεμος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Φτύστε μας» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του και συγκεκριμένα, στο έμφραγμα που υπέστη πριν κάποια χρόνια. Έκτοτε, έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία του, υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, όλα μπορούν να χαθούν.

«Όταν για λόγους υγείας αναγκάστηκα να κάνω μια αναγκαστική αποχή 2-3 μήνες, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν αν θα μπορέσω να ξαναπαίξω. Η περιπέτεια υγείας μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Όταν καταλαβαίνεις τόσο άμεσα ότι η ζωή είναι ένα τίποτα, ότι η ζωή δηλαδή κρέμεται σε μια κλωστή και ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνεις παρελθόν, θα είναι μεγάλη χαζομάρα να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα όπως ενδεχομένως τα έβλεπες πριν. Αλλάζει η ματιά σου. Ζεις το τώρα. Ζεις τη στιγμή. Εγώ ζω αυτό που κάνουμε τώρα οι δυο μας. Είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε μια σκιά από γρήγορο πέταγμα πουλιών. Άρα απόλαυσε τη στιγμή. Να είσαι ανεκτικός και καλός με τους άλλους. Δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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