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21.09.2026 11:22

ΕΛΑΣ: Όλα τα ονόματα του Τσίπρα – Ποια στελέχη βγάζει στην πρώτη γραμμή σε κάθε Περιφέρεια

21.09.2026 11:22
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Τα ονόματα των στελεχών και μελών της ΕΛΑΣ που θα επανδρώσουν τις Συντονιστικές Επιτροπές στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε η Αμαλίας.

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας στήνει έναν «επιτελικό οργανωτικό κορμό», που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, της εγγραφής νέων μελών, καθώς και της προώθησης της οικονομικής καμπάνιας της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της Συμπαράταξης, αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Προφανώς, οι αποκαλούμενοι «συντονιστές πλατφόρμας» θα είναι και τα στελέχη που θα βρίσκονται «μπροστά» και θα «τρέχουν» τις επιτροπές, καθώς η ΕΛΑΣ ετοιμάζει τις εξορμήσεις της στην κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο οργανωτικά – αλλά και με την οικονομική καμπάνια – όσο και πολιτικά-επικοινωνιακά, καθώς το προσεχές διάστημα αναμένονται εκδηλώσεις με συμμετοχή κεντρικών στελεχών σε όλη την περιφέρεια.

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