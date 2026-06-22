ΣΥΡΙΖΑ: Πίεση της μειοψηφίας σε  Φάμελλο για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής – Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση του οργάνου

Κλιμακώνει η μειοψηφία την πίεση στον Σωκράτη Φάμελλο με στόχο να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την αποσαφήνιση της απόφασης της 6ης Ιουνίου και την διαμόρφωση οδικού χάρτη για την υλοποίησής της. Στην ουσία ζητείται να αποσαφηνιστεί αν η απόφαση σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ΕΛ.Α.Σ. άνευ όρων και δεν πρόκειται να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές ακόμη και αν στο τέλος εισπράξει άρνηση για συνεργασία με τον «όλο» ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής παραμένει σταθερή η θέση της ΕΛ.Α.Σ. ότι δε συνεργάζεται με κόμματα.

Η ηγεσία, θεωρεί ότι ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει με δημόσιο, σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την συνεργασία, ως εκ τούτου πιστεύει ότι μέχρι να υπάρξει μια τέτοια δήλωση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, το «παιχνίδι» παραμένει ανοιχτό.

Από την μειοψηφία, με προεξάρχοντες τους Πολάκη, Παππά και Δούρου, θεωρούν ότι ούτε η απόφαση είναι καθαρή, αντιθέτως χρήζει διευκρινήσεων, ούτε οι συσχετισμοί «κλειδωμένοι» και μη αναστρέψιμοι.

Στο κυνήγι των 70 υπογραφών η μειοψηφία

Ως εκ τούτου, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συλλογής υπογραφών για να υπάρξει νέα σύγκληση του οργάνου – την Παρασκευή σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Παύλος Πολάκης προανήγγειλε πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν προκειμένου να συνεδριάσει η Κ.Ε. Με βάση το καταστατικό, απαιτούνται οι υπογραφές του ¼ των μελών της ΚΕ ώστε να μπορεί να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή χωρίς πρωτοβουλία της ηγεσίας. Με δεδομένο ότι η Κεντρική Επιτροπή αριθμεί περί τα 280 μέλη, οι υπογραφές πρέπει να είναι τουλάχιστον 70.

Σύμφωνα με ορισμένους, αυτές οι υπογραφές έχουν ήδη συγκεντρωθεί κι είναι πολύ παραπάνω από 70, αναζητείται όμως το κατάλληλο τάιμινγκ. Είτε γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον Σωκράτη Φάμελλο να συγκαλέσει το όργανο από μόνος του, είτε γιατί περιμένουν ότι θα αυξηθεί η φθορά του Φάμελλου το επόμενο διάστημα.

Πρόσωπα, μάλιστα που κινούνται σε ένα ενδιάμεσο έδαφος και δεν πρόσκεινται στην μειοψηφία, θεωρούν ότι μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου, πολλοί είναι εκείνοι που ειλικρινώς προβληματίζονται με την απόφαση χωρίς να στοιχίζονται πίσω από την τριάδα των στελεχών της μειοψηφίας. Επιπλέον, υπάρχει η εκτίμηση ότι οι συσχετισμοί της 6ης Ιουνίου δεν είναι στέρεοι καθώς, υπάρχουν αποχωρήσεις, και κυρίως δεν είναι βέβαιο ότι σε μια νέα συνεδρίαση δε θα καταγραφούν φαινόμενα αποδρομής. Είναι δηλαδή με ερωτηματικό αν θα προσέλθουν ξανά όσα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου ή αν θα καταγραφεί μια μεγάλη αποχή μελών που ουσιαστικά έχουν κάνει για τον εαυτό τους την επιλογή συμπόρευσης κι ένταξης στην ΕΛ.Α.Σ.

Εξ ου και προ ημερών ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο Action 24 διεμήνυε πως «οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες είναι δυναμικά πράγματα, αλλάζουν».

«Αν συγκεντρωθούν οι υπογραφές θα συνεδριάσει η Κ.Ε. αλλά δε αλλάξει κάτι»

Από την πλευρά της ηγεσίας, λένε ότι εφόσον συγκεντρωθούν αυτές οι υπογραφές, προφανώς ο Σωκράτης Φάμελλος θα συγκαλέσει το όργανο – προς το παρόν δείχνουν να αμφιβάλλουν για το αν έχει συγκεντρωθεί αυτό το νούμερο. Όπως, λένε έχουν υπάρξει 5 παραιτήσεις μελών από το όργανο και έχουν ήδη γίνει οι αντικαταστάσεις. Αν δεν συμβεί κάποιο δραματικό γεγονός, όπως μαζικές παραιτήσεις βουλευτών, μελών Π.Γ. ή μελών της Κ.Ε. – κάτι που δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή στο ορίζοντα – δε βλέπουν πώς μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί.

Από την άλλη επισημαίνουν ότι και να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, δεν θα αλλάξει κάτι, καθώς και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επαναλάβει τα ίδια και οι συσχετισμοί, που στην τελευταία συνεδρίαση ήταν συντριπτικοί υπέρ της εισήγησης Φάμελλου, δεν πρόκειται να αλλάξουν.

«Να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις το συντομότερο δυνατό, νωρίτερα από τη ΔΕΘ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος μέχρι στιγμής στέλνει ένα σήμα αναμονής. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στο Action 24, επέμεινε στη θέση ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην πρωτοβουλία Τσίπρα και για να μην εκπέμπεται θολό μήνυμα όσον αφορά τις προθέσεις συνεργασίας δεν υπάρχει και plan B. Όσο για το ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επικοινωνία με την ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε πως το κόμμα αυτό είναι μόνο δύο εβδομάδων και δεν έχει συγκροτήσει ακόμη τα όργανά του για να υπάρξει συζήτηση μεταξύ φορέων. Από την άλλη όταν ρωτήθηκε για το αν θα πάει στη ΔΕΘ, απάντησε πως περιμένει πολιτικές εξελίξεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ.

«Εγώ θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ, χωρίς σαφέστατα να θέτω υπό αμφισβήτηση οποιονδήποτε πολιτικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στον Μητσοτάκη» είπε. Και λίγο μετά επανέλαβε «το συντομότερο δυνατόν που μπορεί να επιτευχθούν εξελίξεις για να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα και να ωθηθεί αυτή η κυβέρνηση σε παραίτηση και σε πτώση, είναι καλό και για τη Δημοκρατία και για την κοινωνία και για την οικονομία. (…) Αν, λοιπόν, υπάρξουν καταλύτες και πρωτοβουλίες, όσο πιο σύντομα, τόσο πιο καλά για την Ελλάδα, τόσο πιο καλά για την κοινωνία, χωρίς αυτό να αμφισβητεί ότι το κόμμα μας και ο προγραμματισμός μας θα συνεχίσει να υπάρχει».

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