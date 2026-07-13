Δίκη για τα Τέμπη: Αίτημα αναστολής της διαδικασίας, λόγω παράλληλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

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Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά την έναρξη της 20ής δικασίμου, στο εδώλιο βρίσκονταν οκτώ κατηγορούμενοι. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο σταθμάρχες που είχαν υπηρεσία στη Λάρισα πριν από τη νυχτερινή βάρδια της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Μέσω του συνηγόρου τους αναμένεται να απαντήσουν στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή για την παράδοση της υπηρεσίας, τις εντολές που είχαν λάβει και τις συνθήκες λειτουργίας του σταθμού τις ώρες πριν από τη σύγκρουση.

Στην προηγούμενη δικάσιμο, οι συνήγοροι του σταθμάρχη της μοιραίας νυχτερινής βάρδιας και του επιθεωρητή του ΟΣΕ επιχείρησαν να διευρύνουν το κάδρο των ευθυνών. Στις τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, στα προβλήματα στελέχωσης, στις δυσλειτουργίες του σιδηροδρομικού δικτύου και στα κενά των συστημάτων ασφαλείας, ενώ έθεσαν ζητήματα που αφορούν ενέργειες συγκατηγορουμένων αλλά και προσώπων τα οποία δεν βρίσκονται στο εδώλιο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο συνήγορος του επιθεωρητή του ΟΣΕ, Θέμης Σοφός, υπέβαλε αίτημα για συγχώνευση των δικογραφιών, ζητώντας να εξεταστεί η αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο νομικό πεδίο κινήθηκε και ο Χρήστος Μυλωνόπουλος, συνήγορος του Χρήστου Βίνη, πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, ο οποίος υποστήριξε ότι εκκρεμεί παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ουσιαστικά ταυτόσημο κατηγορητήριο με εκείνο που εξετάζεται στη συγκεκριμένη δίκη.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, από τη σύγκριση των δύο κατηγορητηρίων προκύπτει, κατά την άποψή του, ότι συμπίπτουν «λέξη προς λέξη». Επικαλέστηκε, μάλιστα, το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα το άρθρο 22, υποστηρίζοντας ότι για αδικήματα τα οποία συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Μυλωνόπουλος προειδοποίησε ότι η παράλληλη εξέλιξη των δύο διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ή ακόμη και αντιφατικές δικαστικές κρίσεις, καθώς και σε ενδεχόμενο διπλής ποινικής μεταχείρισης για τις ίδιες πράξεις. Έφερε ως παράδειγμα το ενδεχόμενο ο εντολέας του να απαλλαγεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας, αλλά να κριθεί ένοχος από το δικαστήριο της Λάρισας.

Με βάση τα παραπάνω, ζήτησε να ανασταλεί η δίκη ή, εναλλακτικά, να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα αρμοδιότητας και ο κίνδυνος ύπαρξης δύο παράλληλων ποινικών διαδικασιών για την ίδια υπόθεση.

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