Διχασμένη η Ιταλία για κοσμηματοπώλη που οδηγείται στη φυλακή, μετά τη δολοφονία δύο ληστών – Βίντεο-ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό

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Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του Μάριο Ροτζιέρο, του 72χρονου κοσμηματοπώλη που καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκισης για τον θάνατο δύο ληστών. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, 15/7, την τελική του απόφαση, με τον Ροτζιέρο να γνωστοποιεί πως θα παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές για να εκτίσει την ποινή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2021 στο κατάστημα του κοσμηματοπώλη, στο Γκριντζάν Καβούρ της περιφέρειας Πεδεμόντιο. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο και προχώρησαν σε ληστεία. Όταν οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και προσπάθησαν να διαφύγουν, ο Ροτζιέρο πήρε το περίστροφό του, το οποίο κατείχε νόμιμα, και άρχισε να τους πυροβολεί.

Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους ο Τζουζέπε Ματζαρίνο και ο Αντρέα Σπινέλι, ενώ ο τρίτος συνεργός τους, Αλεσάντρο Μόντικα, τραυματίστηκε.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, καταγράφει ολόκληρη τη σκηνή. Στο υλικό φαίνεται η είσοδος των ληστών στο κατάστημα, αλλά και η στιγμή που ο Ροτζιέρο βγαίνει από το κοσμηματοπωλείο και τους καταδιώκει κρατώντας το όπλο του, προσπαθώντας να τους φτάσει.

Η Δικαιοσύνη απέρριψε το επιχείρημα της νόμιμης άμυνας

Η απόφαση των ιταλικών δικαστηρίων στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν όταν οι άνδρες επιχειρούσαν ήδη να απομακρυνθούν με αυτοκίνητο και, σύμφωνα με την κρίση της Δικαιοσύνης, δεν αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ζωή του κοσμηματοπώλη. Για τον λόγο αυτό δεν αναγνωρίστηκε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Παράλληλα, οι ισχυρισμοί των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι «ο πελάτης τους έδρασε σε κατάσταση ψυχικής σύγχυσης», δεν έγιναν δεκτοί.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Ροτζιέρο. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «πάρα πολύς κόσμος είναι στο πλευρό του Μάριο Ροτζιέρο» και πως «όλοι μαζί, θα ζητήσουν να του απονεμηθεί χάρη».

Κίνημα για την απονομή χάριτος

Παράλληλα, βουλευτές και γερουσιαστές των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ξεκίνησαν διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών, με στόχο την υποβολή αιτήματος για απονομή χάριτος στον 72χρονο κοσμηματοπώλη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα «Χ» ότι «θεωρεί πως πρέπει να διερευνηθεί κάθε δυνατότητα, ώστε ο Ροτζιέρο να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του».

Όπως μετέδωσαν ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Νόρντιο φέρεται να έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες που συνδέονται με πιθανή απονομή χάριτος. Στις εξελίξεις προστέθηκε και η παρέμβαση του Ιταλού προέδρου της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης σε συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η αρμοδιότητα για την απονομή χάριτος ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, αρκετοί αναλυτές και νομικοί επισημαίνουν ότι η αυτοδικία δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική στην Ιταλία. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως, μετά από τρεις διαδοχικές καταδίκες, θεωρείται τουλάχιστον «ασυνήθιστο» να ζητείται άμεση απονομή χάριτος για έναν πολίτη που κρίθηκε υπεύθυνος για δύο θανάτους.

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