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14.07.2026 18:44

Αναφορές για έκρηξη στο νησί Κεσμ του Ιράν

14.07.2026 18:44
Qeshm Island
Φωτογραφία αρχείου

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Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκε ήχος εκρήξεων στο νησί Κεσμ του Ιράν, στο Στενό του Ορμούζ.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι η αιτία της έκρηξης είναι άγνωστη.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ένας πύραυλος εξερράγη κοντά σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτρισμού στο νησί Κις του Ιράν.

Την ίδια ώρα το Κουβέιτ αναφέρει ότι «αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ «αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ», ανέφερε ο στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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