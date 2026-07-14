Μητσοτάκης για τα 33 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία»

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Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη «17 Νοέμβρη» έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι «η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία».
Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!».
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