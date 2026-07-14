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14.07.2026 09:42

Πλεύρης κατά Τσίπρα για το μεταναστευτικό: «Πίστευε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα»

14.07.2026 09:42
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Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τη Λέσβο για το μεταναστευτικό.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «ξέχασε» τα στοιχεία της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραβάλλοντας τις τότε μεταναστευτικές ροές με τα σημερινά δεδομένα και αποδίδοντας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για το μεταναστευτικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Ο @atsipras από τη Λεσβο είχε το θράσος να αναφερθεί στο μεταναστευτικό και την κακή διαχείριση της Ευρώπης.

Ας του θυμίσουμε κάποια πράγματα που ξέχασε να πει:

Μόνο το 2015 εισήλθαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου 890.000 μετανάστες εκ των οποίων 350.000 μόνο στη Λεσβο.

Το 2019 το καλαστηριο στη Μόρια είχε 23.000 «φιλοξενούμενους». Σήμερα στη δομή στη Λεσβο βρίσκονται μόλις 273 !!!!!αλλοδαποί.

Οι συνολικές ροές το 2025 ήταν στις 48.000 και το το πρώτο εξαμήνου του 2026 οι ροές στα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζουν μείωση 70% και είναι γύρω στις 3.000.

Ειδικά στη Λεσβο είναι κάτω από 1.000. 3.000 παράνομοι μετανάστες έμπαιναν κάθε μέρα επί διακυβέρνησης της αριστεράς.

Στο μεταναστευτικό η Ευρώπη έκανε πολλά λάθη που τώρα τα διορθώνει και η Ελλάδα με ΠΘ τον
@kmitsotakis πρωταγωνιστεί στην αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο λάθος για την Πατρίδα μας όμως κε Τσίπρα το κάνατε εσεις που πιστεύατε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και δυστυχώς το κάνατε πράξη».

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