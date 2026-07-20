Εγκυμοσύνη και καύσωνας: Οδηγίες προστασίας για μια από τις πιο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για τη μέλλουσα μαμά

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Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού μας ταλαιπωρεί και ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και οι πάσχοντες από προβλήματα υγείας, αλλά και οι έγκυες, ειδικά όταν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της κύησης.



Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η γυναίκα καλείται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του κυκλοφορικού της συστήματος που απορρέουν από την αύξηση του όγκου του αίματός της, αλλά και από το γεγονός ότι πάρα πολλές από τις ουσίες τις οποίες καταναλώνει, μεταβολίζονται προς όφελος του παιδιού και όχι προς όφελος της ίδιας.



«Συμβαίνουν πολλές και σημαντικές αλλαγές στο σώμα της γυναίκας. Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η σταδιακή αύξηση της περιεκτικότητάς του σε υγρά, η οποία είναι απαραίτητη για να υποστηριχθεί επαρκώς το αναπτυσσόμενο έμβρυο αλλά και να προετοιμαστεί ο οργανισμός για την απώλεια αίματος κατά τον τοκετό. Παράλληλα μειώνεται ο αιματοκρίτης της γυναίκας, δηλαδή ελαττώνεται η πυκνότητα της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, με αποτέλεσμα να γίνεται πλημμελής μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς» εξηγεί ο δρ Χάρης Χ. Χηνιάδης, Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Συνιδρυτής του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Υποβοήθησης της Αναπαραγωγής Be-Live, Institute of Life ΙΑΣΩ και συνεχίζει:

«Αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε αύξηση του όγκου αίματος κατά περίπου 1,5 λίτρο μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης και κατ’ επέκταση σε αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας της καρδιάς, προκειμένου να μεταφέρονται τόσο το οξυγόνο όσο και οι απαραίτητες θρεπτικές ουσίες στους ιστούς της εγκύου και του εμβρύου.

Καθώς περνούν οι εβδομάδες της κύησης, βλέπουμε συχνά τις εγκύους να μην έχουν την αντοχή που είχαν έως τότε. Όταν λέμε αντοχή δεν εννοούμε μόνο για άσκηση και τυχόν απαιτητικές δραστηριότητες, αλλά και για απλά πράγματα, όπως το περπάτημα, η αυτοεξυπηρέτηση, η εργασία κ.λπ. και γι’ αυτό μετά από τις 32 εβδομάδες αρχίζει η άδεια εγκυμοσύνης».

Παράγοντες που πρέπει να προσέχουν



Το πως αντεπεξέρχεται κάθε έγκυος στις νέες συνθήκες εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η φυσική κατάστασή της, η ηλικία, οι ενδεχόμενες προϋπάρχουσες ασθένειες αλλά και η προσαρμοστικότητά της στα νέα δεδομένα. Συχνά βλέπει κανείς υγιείς εγκύους οι οποίες έχουν μικρότερες αντοχές από άλλες που ενδεχομένως είναι αγύμναστες, με μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίες όμως έχουν καλύτερη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους.



Οποιαδήποτε ακραία συνθήκη μπορεί να στρεσάρει πάρα πολύ την έγκυο και να τη φέρει στα όρια της ή και πέρα από αυτά.



Οι υψηλές θερμοκρασίες που συχνά παρατηρούνται στη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μία από αυτές, ενώ ειδικά ο καύσωνας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος για τις εγκύους, επειδή λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής θερμοκρασίας αναπτύσσουν αγγειοδιαστολή. Αυτή μειώνει την αρτηριακή πίεση και επηρεάζει τη λειτουργία της εφίδρωσης, η οποία είναι ο ψυκτικός μηχανισμός του σώματος, με συνέπεια να μην ρυθμίζεται σωστά η σωματική θερμοκρασία.



«Η μείωση της πίεσης επηρεάζει και τη λειτουργία των νεφρών, με επακόλουθο να μην γίνεται καλό φιλτράρισμα του αίματος ούτε καλή διούρηση, γεγονός που επηρεάζει την ισορροπία των ηλεκτρολυτών στο αίμα (οξεοβασική ισορροπία). Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να μην τρέφεται καλά το έμβρυο, αλλά να μην έχουμε φυσιολογικές λειτουργίες και εργαστηριακές τιμές στην ίδια την έγκυο», τονίζει ο δρ Χηνιάδης.

«Όταν έχει καύσωνα, η έγκυος όχι μόνο έχει αυξημένες ανάγκες σε υγρά λόγω της εφίδρωσης, αλλά και σε ηλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο), επομένως πρέπει να συνεργάζεται με τον μαιευτήρα της ώστε να έχει μια ισορροπημένη διατροφή και λήψη υγρών, που θα τη βοηθήσει να αντέξει την ακραία ζέστη.

Η έγκυος πρέπει να αποφεύγει οπωσδήποτε την παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, είτε με απευθείας έκθεση στον ήλιο είτε όταν κάθεται στη σκιά.



Ιδανικό για τις εγκύους είναι να παραμένουν σε καλά αεριζόμενους, δροσερούς χώρους, που ενδεχομένως θα κλιματίζονται εάν αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες υγρών και φαγητού, να έχουν χρόνο για ξεκούραση και να κοιμούνται αρκετά και καλά. Το υπνοδωμάτιό τους πρέπει να είναι δροσερό αλλά όχι παγωμένο λόγω του κλιματισμού.



Αν το σπίτι ή/και ο χώρος εργασίας δεν κλιματίζονται, πιθανώς θα χρειαστούν συχνά ντους με δροσερό νερό, προκειμένου να ρυθμίσουν τη σωματική θερμοκρασία τους και να αποφύγουν τη θερμοπληξία.



Σε περίπτωση δυσφορίας ή οποιουδήποτε περίεργου συμπτώματος θα ενημερώσουν άμεσα τον μαιευτήρα τους, για να τους δώσει οδηγίες, είτε από το τηλέφωνο, είτε έπειτα από μια εξέταση στο ιατρείο είτε επισκεπτόμενες το νοσοκομείο.



Το καλοκαίρι, ακόμα κι αν δεν έχει καύσωνα, πρέπει να αποφεύγεται η ηλιοθεραπεία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή έστω να γίνεται με χρήση αντηλιακών και στη σκιά, και πάντοτε με συνεχή κατανάλωση υγρών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος θερμοπληξίας», καταλήγει ο δρ Χηνιάδης.

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