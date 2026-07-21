Καύσωνας: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα – Αύριο η χειρότερη μέρα

Takeaways by to pontiki AI Πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 42 βαθμούς Κελσίου επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν διατήρηση του καύσωνα έως την Τετάρτη, με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων από την Πέμπτη και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τη σωματική καταπόνηση, να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους και να καταναλώνουν υγρά για την αποφυγή θερμοπληξίας.

Παράλληλα, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα προστασίας για το προσωπικό τους, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε ετοιμότητα κλιματιζόμενες αίθουσες και υπηρεσίες για την υποστήριξη των πολιτών.

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Αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Σε αρκετές περιοχές οι πολίτες βιώνουν θερμικές συνθήκες πολύ υψηλότερες από τις τιμές που καταγράφουν τα θερμόμετρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκανς σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε ή ξεπέρασε τους 41°C.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν σημαντικά το μικροκλίμα, με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτιρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ αυτές του αέρα.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και την Τετάρτη.

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η Αττική, η ανατολική Στερεά, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχεία ανάπτυξη των μετώπων.

Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν ανοίξει κλιματιζόμενους χώρους, ενώ με έκτακτη εγκύκλιο το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τις βασικές δηγίες προφύλαξης.

Οδηγίες προστασίας

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για ηλικιωμένους, βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως έντονη ζάλη, πονοκέφαλος, σύγχυση, λιποθυμία ή πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για θερμοπληξία.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Λήψη μέτρων για την προστασία εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τονίζεται ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος – με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, την εμπειρία από προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων δεικτών μικροκλίματος – και η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν για την αντιμετώπισή του, πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας (όπου προβλέπεται να

απασχολείται), σε συνεργασία με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Ενδεικτικός κατάλογος τεχνικών και οργανωτικών μέτρων παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα 1. Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών που προβλέπεται βάσειτων παρ. 1 & 2, του άρθρου 45, του ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010). Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους. Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους, σύμφωνα με το π.δ. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK” και το π.δ. 16/96, “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK”, όπου και αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής των ειδικών μέτρων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες σε περίπτωση καύσωνα. Οι εργοδότες οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης και, όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας, με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Επιχειρήσεις υπαγόμενες σε συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας εν ισχύ, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τυχόν ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Δήμος Αθηναίων: Επτά κλιματιζόμενοι χώροι και μέτρα προστασίας λόγω καύσωνα

Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, από αύριο 20 Ιουλίου και για όσο χρειαστεί, επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

θέτει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, από αύριο 20 Ιουλίου και για όσο χρειαστεί, επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946

Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403

Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716

Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877

Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334

Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877

Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας.

1595: Η 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 210 3638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ.

Ο Δήμος Αθηναίων θα βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αναλυτικά:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση τριών πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι. Δύο οχήματα τοποθετούνται στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, και ένα στον Λυκαβηττό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων, θα επιχειρούν στον δρόμο, από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.

Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο (Λεωφόρος Μεσογείων 94 & Τρικάλων) θα λειτουργεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 3 μ.μ. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 7483967.

Προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ειδικότερα, τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται από το πεδίο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας (11:00-17:00), ενώ οι εργασίες αναπροσαρμόζονται ώστε οι πιο απαιτητικές να πραγματοποιούνται τις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ σε όλους θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δροσερό νερό και επαρκή διαλείμματα, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ.. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην πόλη και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα εφαρμοστεί ειδικό ωράριο, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Προϊσταμένων, με σκοπό την ομαλή συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών καθαριότητας και, ταυτόχρονα, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η εφαρμογή του ειδικού ωραρίου θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Τμήματος, τη διαθεσιμότητα προσωπικού και οχημάτων, καθώς και την ανάγκη απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της πόλης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Διεύθυνσης, παράλληλα με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας.

Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη Αθηναίων στο 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

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