ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

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Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Υπηρεσίας κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν ανά βρεφονηπιακό σταθμό πίνακες για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής: Επιλεγμένους, αναπληρωματικούς και απορριπτέους.

Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών ημερών, από την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 18:00 έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 23:55. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής kidcare.dypa.gov.gr και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Στους σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Ειδικά ο Βρεφικός Σταθμός Ιλίου θα δεχθεί βρέφη ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει, επίσης, στη δράση για την προώθηση και υποστήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και της πρόσβασης παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η δράση υλοποιείται με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση. Όσοι λάβουν voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.

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