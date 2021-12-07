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07.12.2021 18:26

Τομ Χόλαντ: Σε ρόλο Φρεντ Αστέρ στην ταινία για την ζωή του θρυλικού χορευτή

07.12.2021 18:26
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Τα παπούτσια χορού θα φορέσει ο Τομ Χόλαντ για έναν συναρπαστικό νέο ρόλο.

Ο πρωταγωνιστής του «Spider-Man: No Way Home» πρόκειται να υποδυθεί τον Φρεντ Αστέρ σε νέα βιογραφική ταινία για τον θρυλικό χορευτή, τραγουδιστή και χορογράφο.

«Ω, υποδύομαι τον Φρεντ Αστέρ», επιβεβαίωσε ο ηθοποιός σε δηλώσεις του στο AP.

«Το σενάριο ήρθε πριν από μια εβδομάδα, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, δεν μου το έδωσαν. Ξέρω ότι η (παραγωγός ταινιών) Έιμι Πασκάλ έχει το σενάριο» ανέφερε.

Ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Billy Elliot στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου από το 2008 έως το 2010.

Η καριέρα του Φρεντ Αστέρ διήρκεσε 76 χρόνια. Ξεκίνησε στη βιομηχανία του θεάματος από νωρίς, εργάστηκε με τα αδέρφια του στο βοντβίλ (θεατρικό είδος), προτού στρέψει το βλέμμα του στο Μπρόντγουεϊ και το Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στη συνέχεια έκανε επιτυχία στο Χόλιγουντ.

Πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Dancing Lady» του 1933 με την Τζόαν Κρόφορντ, στο «Easter Parade» του 1948 με τη Τζούντι Γκάρλαντ και στο «Funny Face» του 1957 με την Όντρεϊ Χέπμπορν.

Πέθανε το 1987 από πνευμονία.

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