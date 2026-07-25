search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 13:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 13:17

Τσάπαλος: «Θα εξεταστούν ξανά μέτρα για τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί» – «Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ» (Video)

25.07.2026 13:17
tsapalos (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ενεργειακή κρίση, τις τιμές των καυσίμων, το πακέτο μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Δέκα με Τόνο».

Αναφερόμενος στις αυξημένες τιμές των καυσίμων και στο ενδεχόμενο νέας κρατικής παρέμβασης, ο κ. Τσάπαλος σημείωσε ότι η επιβάρυνση των τελευταίων ημερών συνδέεται κυρίως με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και με άλλους παράγοντες, όπως η διακοπή εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει διαθέσιμο ένα ποσό περίπου 200 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από το υπερπλεόνασμα του 2025 και μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Εξήγησε ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρα όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για αρκετό χρονικό διάστημα. «Δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση», ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

Για το ενδεχόμενο επαναφοράς ενός μέτρου αντίστοιχου με το Fuel Pass, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν αξιολογήθηκαν ως επιτυχημένες και θα εξεταστούν ξανά εφόσον χρειαστεί.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Όμηρος Τσάπαλος ανέφερε ότι έχει ήδη διασφαλιστεί ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί περαιτέρω.

Όπως εξήγησε, το τελικό ύψος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία των τουριστικών εσόδων, την κατανάλωση, τους ρυθμούς ανάπτυξης και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οι τελικές αποφάσεις, όπως είπε, θα ληφθούν μέσα στον Αύγουστο από το οικονομικό επιτελείο και τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει το τελικό πακέτο στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, στο επίκεντρο των μέτρων αναμένεται να βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς εξετάζονται παρεμβάσεις που αφορούν το τέλος επιτηδεύματος, την προκαταβολή φόρου, το ασφαλιστικό κόστος και τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Δεν αποκλείονται παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους»

Για τους συνταξιούχους, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια δεν τους άφησε εκτός των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και εκτίμησε ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και φέτος.

Σε ερώτηση για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται δημοσιονομική συνέπεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι από φέτος αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ και διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων.

Πρόστιμα σε 32.000 ανασφάλιστα οχήματα

Ο Όμηρος Τσάπαλος αναφέρθηκε και στους ελέγχους για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τις εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως αποκάλυψε, από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους εντοπίστηκαν 32.000 οχήματα τα οποία, παρά τις επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους.

Οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν να πληρώσουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, τα οποία, όπως σημείωσε, μπορεί να είναι πολλαπλάσια του κόστους ασφάλισης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι δεν έχουν φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά στόχο έχουν την προστασία των συνεπών πολιτών και την ασφάλεια στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο υπουργός Υγείας κατά του Μάριου Σαλμα για τα 176.667 ευρω από τον ΕΟΠΥΥ – Βάζει στο κάδρο τον Πολάκη

Δεξίωση στο Προεδρικό για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο, για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

DIAS ASTYNOMIA (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

tzeni-theona-new
LIFESTYLE

Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

tsapalos (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάπαλος: «Θα εξεταστούν ξανά μέτρα για τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί» – «Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ» (Video)

fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά – Από …βλακεία το 88% των πυρκαγιών φέτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

diakopes-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για... λίγους και λίγες μέρες: Το «απλησίαστο» ελληνικό καλοκαίρι, οι διακοπές των 3 ημερών και η βουτιά στο μπάτζετ

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπαράσταση στη Σύρο για το φονικό της 41χρονης διασώστριας – Τα βίντεο, το μαχαίρι και τα αναπάντητα ερωτήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 13:34
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο, για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

DIAS ASTYNOMIA (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 80χρονη με σκοπό να τη ληστέψει

tzeni-theona-new
LIFESTYLE

Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις

1 / 3