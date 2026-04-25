«Θυρωροί» και «συνιδιοκτήτες» στην πολυκατοικία της αντιλαϊκής πολιτικής

Αντιγράφουμε δημοσίευμα προηγούμενων ημερών: «Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ η πλειοψηφία “νομιμοποίησε” την “Ομοσπονδία Θυρωρών”, που έχει δύο σωματεία – μέλη και το ένα από αυτά έχει εγγεγραμμένους 512 θυρωρούς εν έτει 2026!»…

Κανένας λογικός άνθρωπος, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, δεν πιστεύει ότι το επάγγελμα των θυρωρών διανύει περίοδο τέτοιας εργασιακής αλλά και συνδικαλιστικής ακμής… Ούτε κανένας νοήμων άνθρωπος θα αποδεχτεί ως φυσιολογικό ότι σε ένα σωματείο μπορεί και οι 128 ψηφίσαντες να έχουν το ίδιο επώνυμο. Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν δείγματα της πασιφανέστατης νοθείας στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Στο εύλογο -στις περισσότερες περιπτώσεις- ερώτημα «πώς και ξαναβγήκε ο Παναγόπουλος» ένα μέρος της απάντησης είναι σίγουρα σε στοιχεία σαν τα παραπάνω.

Ένα γεγονός που δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει είναι ότι απέναντι στο σκηνικό νοθείας και συνδιαλλαγής με την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία, στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ αναδείχτηκε πιο ισχυρός ο συνδυασμός της ΔΑΣ, το ψηφοδέλτιο που συγκρότησαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ μαζί με άλλους πρωτοπόρους αγωνιστές. Η ΔΑΣ συγκέντρωσε 27%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών.

Ένα δεύτερο γεγονός είναι ότι η άνοδος αυτή έρχεται ως συνέχεια σημαντικών εργατικών αγώνων του προηγούμενου διαστήματος, όπως για το έγκλημα των Τεμπών, ενάντια στο 13ωρο και δεκάδων απεργιακών αγώνων σε κλάδους και χώρους δουλειάς, αλλά και των αγώνων ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Πρόκειται για εμπλοκή που στη μία της όψη έχει τη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο των ιμπεριαλιστών και στην άλλη όψη έχει τα βάρη του πολέμου και της ακρίβειας, που φορτώνονται ξανά στα εργατικά-λαϊκά στρώματα, την ώρα που οι όμιλοι κολυμπάνε σε αμύθητα κέρδη. Σε αυτούς τους αγώνες παρόντες ήταν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες με τα συνδικάτα τους. Απούσες ήταν οι δυνάμεις που συγκροτούν την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, δηλαδή οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ/Νέα Αριστερά.

Ένα τρίτο γεγονός είναι ότι κανένας πραγματικός εργαζόμενος δεν περιμένει τίποτα από τον ισόβιο, συνταξιούχο και ελεγχόμενο πρόεδρο Παναγόπουλο. Οι δυνάμεις που κατσικώνουν στο σβέρκο των εργατών και των συνδικάτων τον Παναγόπουλο δεν είναι ανώνυμες. Είναι η παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που «διέγραψε» πριν λίγο καιρό τον Παναγόπουλο είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ που τώρα τον στήριξε για μία νέα θητεία! Είναι η παράταξη της ΝΔ, τα στελέχη της οποίας επίσης ξαναστηρίζουν τον… αιώνιο πρόεδρο. Είναι η ηγεσία εκείνη, που με τη στήριξη και των δυνάμεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς συμφώνησε μαζί με τον ΣΕΒ και την υπουργό Εργασίας, Ν. Κεραμέως, το πρόσφατο έκτρωμα, την ονομαζόμενη «Κοινωνική Συμφωνία» της ντροπής. Συνυπόγραψε δηλαδή το χτύπημα των κλαδικών Συμβάσεων, με στόχο να μπει φραγμός στις διεκδικήσεις των συνδικάτων και να συμπιεστούν οι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του σημερινού άθλιου κατώτατου μισθού.

Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία, γιατί σε συνθήκες που κλιμακώνεται η επίθεση ενάντια στον εργαζόμενο λαό, την ώρα που επεκτείνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και οι πολύμορφες συνέπειές του για τον λαό και την χώρα μας που εμπλέκεται σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έβαλαν στην άκρη τα μαλώματα και στήριξαν, όχι απλά τον ίδιο πρόεδρο, αλλά συγκεκριμένα τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο.

Αν ρωτούσες το ΠΑΣΟΚ πριν έναν μήνα για τον Παναγόπουλο θα σου απαντούσε «απεταξάμην». Αν ρωτούσες την ΝΔ επίσης. Να λοιπόν όμως, που όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία.

Η ιστορία είναι πρόσφατη για να ξεχαστεί. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν συγκυβερνήσει -ακόμα και μαζί με τον Καρατζαφέρη- έχοντας εφαρμόσει στο ακέραιο άγρια αντιλαϊκή πολιτική. Και επειδή οι λέξεις είναι πάντα πιο φτωχές από την πραγματικότητα υπενθυμίζουμε πώς το κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων, η μείωση του κατώτατου μισθού σε μία νύχτα κατά 25%, το «μαύρο» στην ΕΡΤ κ.ά. έχουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα τη σκυτάλη της ίδιας πολιτικής την πήρε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την οποία επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, διέσωσαν με τις ψήφους τους το καλοκαίρι του 2015 η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίζοντας το 3ο μνημόνιο.

Παρά τις «κόντρες» για να παίζεται το παιχνίδι της κυβερνητικής εναλλαγής και να εγκλωβίζεται η μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, τόσο η ΝΔ από τη μία, όσο και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα από την άλλη έχουν αποδειχτεί ότι είναι όχι απλά «θυρωροί» στην πολυκατοικία της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά και συνιδιοκτήτες αυτής της πολιτικής.

Στα βασικά, στρατηγικά ζητήματα που καθορίζουν την ζωή του λαού συμφωνούν και επαυξάνουν και το έχουν αποδείξει στην πράξη όταν βρέθηκαν στις κυβερνητικές καρέκλες.

Ακόμα και στο πεδίο των εξόφθαλμων σκανδάλων (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές κλπ), τόσο από την μεριά της ΝΔ όσο και από την μεριά της βολικής αντιπολίτευσης, φροντίζουν να αφήνουν στο απυρόβλητο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτέλεσε το έδαφος τόσο για τις επιδοτήσεις που κόπηκαν από πραγματικούς δικαιούχους για να πάνε στα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για την δυνατότητα να λειτουργούν σύγχρονα λογισμικά παρακολούθησης κατ’ εφαρμογή του δόγματος «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων».Είναι «συνιδιοκτήτες» και της πολιτικής της εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους για χατίρι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας (εφοπλιστές, κατασκευαστικοί και ενεργειακοί όμιλοι κ.ά).

Ανάσα από την μπόχα των σκανδάλων και της συνδιαλλαγής ο εργαζόμενος λαός βρίσκει εκεί που δίνεται η πραγματική μάχη για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του. Εκεί που δυναμώνει η χειραφέτηση από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική.

Ανάσα είναι οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη την χώρα που οργανώνουν τα εργατικά συνδικάτα. Ανάσα είναι η δράση και η πρόταση του ΚΚΕ για να πάρει ο λαός τις τύχες στα χέρια του, δυναμώνοντας την δική του λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο σύστημα του κέρδους και το κράτος που το υπηρετεί, ως την ανατροπή του.

*O Νίκος Ρεμπάπης, είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

