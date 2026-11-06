Songwriters Hall of Fame: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το 2027 με ονόματα-έκπληξη

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Η Lady Gaga, ο Jack White, η Debbie Harry και ο Chris Stein των Blondie καθώς και πολλοί ακόμη, βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων για την «Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών» («Songwriters Hall of Fame») για το 2027, ένας εξαιρετικά πλούσιος συνδυασμός δημιουργών από την ποπ, το χιπ χοπ, την κάντρι, την R&B και τη ροκ.

List of nominees for the 2027 Songwriters Hall of Fame: • Lady Gaga • Shakira • Boy George • P!NK • will. i. am • Ne-Yo • Sia • ZZ Top • Blondie • Jack White • Vince Gill • Grandmaster Melle Mel • America • Stargate • Stock Aitken Waterman • Boy Meets Girl • Kandi Burruss • Maurice Starr • Andreas Carlsson • Pete Bellotte • Dan Wilson • Bob McDill • Tom Douglas • Toni Wine • WAR • Bob Feldman • Jerry Goldstein • Richard Gottehrer (https://t.co/j0PHErvf4y) November 5, 2026

Από την ίδρυσή του το 1969, το Songwriters Hall of Fame τιμά κάθε χρόνο τόσο τους ερμηνευτές-τραγουδοποιούς όσο και εκείνους που εστιάζουν αποκλειστικά στη δημιουργία τραγουδιών. Τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν έως και τρεις υποψηφίους σε κάθε κατηγορία μέχρι τα μεσάνυχτα της 14ης Δεκεμβρίου.

Στους ερμηνευτές-τραγουδοποιούς περιλαμβάνονται επίσης η Shakira, η P!nk, η Sia, καθώς και οι Dusty Hill, Billy Gibbons και ο Frank Beard των ZZ Top. Τη λίστα συμπληρώνουν οι Gerry Beckley και Dewey Bunnell των America, ο Boy George, ο Ne-Yo, ο Vince Gill, ο Grandmaster Melle Mel και οι War.

Στην κατηγορία των δημιουργών που δεν ερμηνεύουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους ξεχωρίζουν η Kandi Burruss, η οποία έγραψε το «No Scrubs» των TLC και το «Bills, Bills, Bills» των Destiny’s Child, ο Pete Bellotte δημιουργός των «Hot Stuff» και «I Feel Love» της Donna Summer, οι Stargate, το ντουέτο πίσω από το «Irreplaceable» της Beyoncé και το «Diamonds» της Rihanna, οι Boy Meets Girl που υπέγραψαν τα «I Wanna Dance With Somebody» και «How Will I Know» της Whitney Houston, ο Dan Wilson στις επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνονται το «Closing Time» των Semisonic και το «Someone Like You» της Adele, ο Andreas Carlsson, συνδημιουργός του «I Want It That Way» των Backstreet Boys και του «Bye Bye Bye» των NSYNC καθώς και οι Stock Aitken Waterman, γνωστοί για το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley και το «I Should Be So Lucky» της Kylie Minogue.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ένταξης αποκτά κάθε τραγουδοποιός που συμπληρώνει 20 χρόνια από την πρώτη εμπορική κυκλοφορία τραγουδιού του.

Σύμφωνα με το Pitchfork, οι τελικοί τιμώμενοι θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2027.

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