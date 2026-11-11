Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Costas Tsoclis: Διαδρομές ή ένας ανέφικτος στόχος, στις 19 Νοεμβρτίου

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Πολυδιάστατο ηχητικό δρώμενο–ντοκουμέντο, που συνδυάζει την ιστορική αφήγηση του εικαστικού Κώστα Τσόκλη με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου παρουσιάζεται στις 19 Νοεμβρίου, στις 19.00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.





Ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσω του λόγου, της εικόνας και της μουσικής: μνήμες, προσωπικές αναζητήσεις, τα μεγάλα κινήματα της Τέχνης, η διεθνής παρουσία του Τσόκλη, τα ταξίδια του και η αναφορά στα σημαντικότερα έργα των οκτώ περιόδων της δημιουργικής του πορείας μέσω της οποίας ξετυλίγεται η αγωνιώδης πλευρά του 20ού και των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα.

«Η επαφή μου με την ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Κώστα Τσόκλη ήταν από την πρώτη στιγμή καταλυτική. Κάτω από τη φαινομενικά όχι φορτισμένη αφήγησή του, ένιωσα να ξετυλίγεται ένας πολυδιάστατος κόσμος, γεμάτος προσωπικά βιώματα, εκλεπτυσμένες και βαθιές σκέψεις, συναισθήματα, που όλα μαζί όμως συνδέονταν οργανικά με την εξωτερική πραγματικότητα, ιστορική και πολιτισμική, που άλλαζε διαρκώς. Οκτώ δεκαετίες δημιουργίας και μιας πορείας σε μια Ελλάδα αλλά και μια Ευρώπη γεμάτη εντάσεις, ανησυχία, αλλαγές, πολέμους αλλά και δημιουργία. Η κοινή επιθυμία για μια συνεργασία κατέληξε σε αυτό το ηχητικό δρώμενο, που συνοδεύεται από ένα λιτό εικαστικό υλικό. Η φωνή του κορυφαίου εικαστικού μαζί με ό,τι μεταφέρει συλλειτούργησε μαζί με τη μουσική, και με έναν απρόσμενο τρόπο δημιούργησε κάτι τελείως νέο και αυτόνομο. Έτσι κι αλλιώς, είχα προσεγγίσει το κείμενό του κρυπτογραφικά, εσωτερικά, επιχειρώντας να διεισδύσω στα βαθύτερα επίπεδα του λόγου του, που με ευφυΐα τα κρατούσε προστατευμένα από την επιφανειακή ακρόαση και επικοινωνία. Η εμπειρία μου με αυτήν την συνύπαρξη ήταν μοναδική και τη νιώθω σαν μια καλή τύχη και ευλογία» ανέφερε ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος.

Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» στην Τήνο με ελεύθερη είσοδο με ηλεκτρονική κράτηση (έως 2 ανά άτομο).

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