ΑΔΜΗΕ: Στην ηγεσία της διεθνούς GO15 ο Μανουσάκης με φόντο επενδύσεις 9 δισ. ευρώ στα δίκτυα

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Σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ΑΔΜΗΕ σηματοδοτεί η εκλογή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του, Μάνου Μανουσάκη, στη θέση του αντιπροέδρου της Διεθνούς Ένωσης Μεγάλων Διαχειριστών Ηλεκτρικών Συστημάτων GO15 για το 2027. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός Διαχειριστής προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων.

Η εκλογή αποφασίστηκε κατά την ετήσια συνέλευση της GO15 στην Ουάσιγκτον, περίπου έναν χρόνο μετά την ένταξη του ΑΔΜΗΕ στον διεθνή οργανισμό. Η θητεία του Μάνου Μανουσάκη στη διοικούσα επιτροπή θα διαρκέσει έως το 2029, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την προεδρία το 2028 και εκ νέου την αντιπροεδρία το 2029.

Η GO15 συγκεντρώνει ορισμένους από τους μεγαλύτερους Διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων διεθνώς, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επενδυτικό πρόγραμμα 9 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2027-2036, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος.

Ιδιαίτερη σημασία για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων έχει η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, για το ποσό των 249 εκατ. ευρώ που προσφέρθηκε σε επενδυτές πέραν των δύο στρατηγικών μετόχων, η ζήτηση ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η ελληνική τεχνογνωσία στις διεθνείς διασυνδέσεις

Κατά την παρέμβασή του στην ολομέλεια της GO15, ο Μάνος Μανουσάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «φυσικό εργαστήριο της ενεργειακής μετάβασης», επισημαίνοντας τις ιδιαιτερότητες που δημιουργούν η γεωγραφική της θέση, ο νησιωτικός χαρακτήρας και η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει ο ΑΔΜΗΕ από την υλοποίηση υποβρύχιων διασυνδέσεων και την ανάπτυξη έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC).

Η τεχνογνωσία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές προωθούν ολοένα περισσότερα έργα διασυνοριακών διασυνδέσεων και επενδύσεις για την ενσωμάτωση πράσινης ενέργειας.

Παράλληλα, η συμμετοχή στη GO15 δημιουργεί δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η κυβερνοασφάλεια, η κλιματική κρίση και η ανθεκτικότητα των ηλεκτρικών δικτύων.

Η ανάληψη της προεδρίας της GO15 το 2028 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του ΑΔΜΗΕ, σε μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων για τον μετασχηματισμό των ηλεκτρικών συστημάτων.

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