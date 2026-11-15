Ζαχάροβα κατά Εσθονίας για το κλείσιμο των συνόρων: «Νέο κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας»

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Σκληρή απάντηση στην Εσθονία έδωσε η Ρωσία, μετά την ανακοίνωση του Ταλίν ότι θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα μεταξύ των δύο χωρών από την 1η Δεκεμβρίου, εξαιτίας απόπειρας δολιοφθοράς σε εσθονική εταιρεία κατασκευής drones, την οποία οι εσθονικές αρχές αποδίδουν στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την εσθονική κυβέρνηση για «επιθετική και ανεξέλεγκτη ρωσοφοβία», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στις σχέσεις Μόσχας και Ταλίν.

Ζαχάροβα: «Νέο κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας»

Η Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της εσθονικής κυβέρνησης, υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος των συνόρων αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση εχθρικής στάσης απέναντι στη Ρωσία.

«Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας», δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η αντίδραση της Μόσχας ήρθε μετά τις δηλώσεις του Εσθονού υπουργού Εξωτερικών, Μάργκους Τσάκνα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα προχωρήσει στο κλείσιμο των συνοριακών διαβάσεων, επικαλούμενη στοιχεία που συνδέουν τη Ρωσία με απόπειρα σαμποτάζ σε εταιρεία του εσθονικού αμυντικού τομέα.

Η απόπειρα εμπρησμού σε εταιρεία κατασκευής drones

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Threod Systems, εταιρείας που κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα της Εσθονίας, Άστριντ Άσι, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα εντοπίστηκαν εισβολείς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βίιμσι, έξω από την πρωτεύουσα Ταλίν.

Όπως ανέφερε, οι δράστες επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο με σκοπό να προκαλέσουν πυρκαγιά και έκρηξη, ωστόσο το σχέδιό τους αποτράπηκε προτού προκληθούν σημαντικές ζημιές.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας της Threod, καθώς και η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ ύποπτοι, όλοι κάτοικοι της γειτονικής Λετονίας, ενώ πέντε από αυτούς έχουν προφυλακιστεί.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας (KAPO) ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της, η επιχείρηση είχε ανατεθεί στους δράστες από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Τσάκνα: «Οι εχθρικές ενέργειες της Ρωσίας θα έχουν συνέπειες»

Μετά την απόπειρα επίθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων.

«Μετά από σαφείς ενδείξεις ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU διέταξε μια επίθεση σαμποτάζ εναντίον μιας εσθονικής εταιρείας του αμυντικού κλάδου, η Εσθονία θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης των εσθονορωσικών συνόρων από την 1η Δεκεμβρίου», ανέφερε.

Ο Εσθονός υπουργός έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες ενέργειες που θεωρεί απειλή για την ασφάλειά της.

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι οι εχθρικές ενέργειες εναντίον της Εσθονίας έχουν συνέπειες. Οι προσπάθειες εκφοβισμού, αποσταθεροποίησης ή υπονόμευσης της ασφάλειάς μας δεν θα μείνουν αναπάντητες», τόνισε.

Εξηγώντας τη σκοπιμότητα του μέτρου, ο Τσάκνα σημείωσε ότι το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας της Ρωσίας να πραγματοποιεί εχθρικές δραστηριότητες σε εσθονικό έδαφος, αλλά και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων.

Για την απόφαση ενημερώθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Φινλανδίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Εσθονός πρωθυπουργός: «Δεν θα εκφοβιστούμε»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, ο οποίος το ενέταξε στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που, όπως υποστηρίζει, διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Μίχαλ, στόχος τέτοιων ενεργειών είναι να περιοριστεί η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία και να μειωθεί η πίεση που ασκείται στη Μόσχα.

«Δεν θα εκφοβιστούμε», υπογράμμισε σε ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι η χώρα του προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κλεισίματος των συνόρων με τη Ρωσία, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους πολίτες και την εθνική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στην απόπειρα δολιοφθοράς, ο Εσθονός πρωθυπουργός δήλωσε:

«Τη νύχτα της 14ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε απόπειρα σαμποτάζ κατόπιν εντολής της GRU εναντίον της εσθονικής αμυντικής εταιρείας Threod Systems. Αποφεύχθηκαν εκτεταμένες ζημιές χάρη στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και στην άμεση αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου. Οι δράστες έχουν συλληφθεί».

Στο στόχαστρο εταιρείες που προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία

Η απόπειρα δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις της Threod Systems δεν είναι το πρώτο περιστατικό που οι εσθονικές αρχές συνδέουν με τη δράση ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Τον Αύγουστο είχε σημειωθεί εμπρηστική επίθεση εναντίον της Milrem Robotics, εταιρείας που προμηθεύει την Ουκρανία με μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους.

Τον Σεπτέμβριο, οι εσθονικές αρχές απέδωσαν επισήμως την ευθύνη για εκείνη την επίθεση στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η KAPO έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία στοχοποιεί ολοένα συχνότερα ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό, σύμφωνα με την εσθονική υπηρεσία, να διαταράξει τη στρατιωτική παραγωγή και τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία.

Οι έρευνες για την απόπειρα επίθεσης της 14ης Νοεμβρίου συνεχίζονται, ενώ το σχεδιαζόμενο κλείσιμο των συνόρων προσθέτει ακόμη μία εστία έντασης στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ρωσίας με την Εσθονία.

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