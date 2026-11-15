Ζελένσκι: Προαναγγέλλει «ιστορική» συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων – Στο επίκεντρο ο ρόλος της Ευρώπης

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια νέα συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που στηρίζουν το Κίεβο, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί «ιστορική». Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ισχυρής και ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Στην καθιερωμένη βραδινή ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της επικείμενης συνάντησης, συνδέοντάς την με την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορική», δήλωσε, προσθέτοντας: «Μπορούμε να καθορίσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση, 100% υπέρ της νίκης».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι για την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, από την οποία αναμένει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Όπως τόνισε, η συνάντηση «πρέπει να είναι παραγωγική» και να «στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία», καθιστώντας σαφές ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να μείνει χωρίς υποστήριξη.

In October, Russia suffered more than 50,000 casualties – killed and wounded. And as of today, we have disabled more than 55% of Russia’s oil refining capacity. This is our justified response to Russia’s refusal to de-escalate and its strikes on Ukraine's energy infrastructure. pic.twitter.com/c04SOZb9h2 November 15, 2026

Η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση και οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Η Ευρώπη ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πέντε χώρες —η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Ιταλία—, μαζί με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβουν την εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής πλευράς στις προσεχείς συνομιλίες για την Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διεξάγονται σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μόσχα, ωστόσο, επιδιώκει να διατηρήσει τους Ευρωπαίους εκτός της διαπραγματευτικής διαδικασίας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της προσπάθειας του Κιέβου να εξασφαλίσει ουσιαστικότερη ευρωπαϊκή συμμετοχή.

«Η τριμερής μορφή Ουκρανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας δεν πρέπει μόνο να γίνει τετραμερής, αλλά και να ενισχυθεί σημαντικά», επισήμανε ο Ζελένσκι.

Ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, με τις επιθέσεις να μην έχουν σταματήσει ούτε κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε τη στρατηγική που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθούν το τελευταίο διάστημα οι ρωσικές δυνάμεις, επιλέγοντας συγκεκριμένες περιοχές και εξαπολύοντας επί σειρά ημερών συγκεντρωμένα πλήγματα κατά των ενεργειακών τους εγκαταστάσεων.

Όπως εξήγησε, η Μόσχα επιλέγει «μια περιοχή ως πρωταρχικό στόχο» και επικεντρώνει εκεί τις επιθέσεις της για ημέρες, πλήττοντας τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τους υποσταθμούς.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ, στην κεντρική Ουκρανία, έχει δεχθεί τα σφοδρότερα πλήγματα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές προκαλούν συχνά εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, την ώρα που οι θερμοκρασίες υποχωρούν σημαντικά.

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