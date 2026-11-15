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15.11.2026 23:10

Κέρκυρα: Οδηγός παρέσυρε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

15.11.2026 23:10
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φωτογραφία αρχείου

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Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κέρκυρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο και ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο, αλλά λίγα μέτρα μετά το όχημα ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε μπροστά από το περίπτερο απέναντι από την ΕΡΑ με νεαρό μοτοσικλετιστή. Μετά την πρόσκρουση με τον νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια, αλλά απομακρύνθηκε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε σε κοντινή απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο.

Οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.

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