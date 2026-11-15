Γάζα: Αυστραλία, Καναδάς, Ιταλία και Βρετανία απαιτούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

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Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιταλίας και της Βρετανίας κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τις καθυστερήσεις και να επιτρέψει την άμεση, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη Γάζα», η οποία έχει πληγεί από καταρρακτώδεις βροχές,

«Καλούμε σήμερα την κυβέρνηση του Ισραήλ (…) να επιτρέψει άμεση, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα. Τα σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν και να επιτρέπεται η είσοδος σε σκηνές», έγραψαν σε κοινό τους ανακοινωθέν οι τέσσερις υπουργοί Εξωτερικών, αναφερόμενοι στις πρόσφατες πλημμύρες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παρόλο που η κατάσταση επί του πεδίου στη Γάζα είναι απελπιστική, 150.000 σκηνές και άλλες προμήθειες πρώτης ανάγκης εξακολουθύν να κρατούνται στα σύνορα, είπαν.

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