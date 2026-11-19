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Στα πολιτικά διαζύγια, η δύσκολη στιγμή έρχεται όταν τελειώνουν οι ευχές για καλή συνέχεια και αρχίζει η μοιρασιά. Ποιος κρατάει το σπίτι, ποιος το όνομα, ποιος τις αναμνήσεις και, κυρίως, ποιος παίρνει μαζί του τους ψηφοφόρους. Στην περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι φτάσαμε στην ώρα των λογαριασμών. Το «Κράμερ εναντίον Κράμερ» της Αριστεράς μόλις άρχισε.

Η πρόταση της Κουμουνδούρου για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τα funds, την οποία ενέκρινε η Βουλή, περιλαμβάνει και την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα. Η Ρένα Δούρου το ξεκαθάρισε: «Δεν εξαιρούμε καμία κυβέρνηση». Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να εξεταστούν και τα δικά του κυβερνητικά πεπραγμένα. Και όσα στελέχη τού έχουν απομείνει από εκείνη την εποχή. ανάγνωση είναι ευρύτερη: η Κουμουνδούρου βάζει στο κάδρο τον ίδιο τον πρώην αρχηγό της. Και ενδεχομένως ανοίγει την πρώτη μεγάλη μάχη ενός πολέμου που δύσκολα θα περιοριστεί σε ευγενικές διαφωνίες για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Διότι πίσω από τις διακηρύξεις περί ενότητας υπάρχει μια αμείλικτη εκλογική αριθμητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας απευθύνονται, σε σημαντικό βαθμό, στους ίδιους ανθρώπους. Όσους η Αμαλίας θέλει να κινητοποιήσει στο όνομα μιας καινούργιας αρχής, η Κουμουνδούρου χρειάζεται να κρατήσει για να εξασφαλίσει τη δική της συνέχεια. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η αναμέτρηση αυτή έχει χαρακτήρα επιβίωσης.

Η κληρονομιά δεν μοιράζεται κατά παραγγελία

Το σχήμα είναι απλό και καθόλου συντροφικό: αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει πολιτικά από τον πρώην αρχηγό του, αυξάνει τις πιθανότητες να επιβιώσει. Αν συνεχίσει να χάνει κόσμο προς εκείνον, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Βουλής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η προσδοκία ότι θα περιμένει υπομονετικά να ολοκληρωθεί η μετακόμιση των ψηφοφόρων του μοιάζει με απαίτηση να επιμεληθεί ο ίδιος την πολιτική του εξαφάνιση.

Εδώ βρίσκεται και το εκρηκτικό στοιχείο της εξεταστικής. Ο Τσίπρας μπορεί να διεκδικεί μια νέα αφετηρία, αλλά το κυβερνητικό παρελθόν δεν εγκαταλείπει το κάδρο επειδή άλλαξε η πολιτική διεύθυνση του πρωταγωνιστή του. Αν ανοίξει η συζήτηση για τις επιλογές εκείνης της περιόδου, θα πρέπει να απαντήσουν και ο πρώην πρωθυπουργός και όσοι τις υπερασπίζονταν μαζί του.

Η Κουμουνδούρου, βεβαίως, δεν διαθέτει την πολυτέλεια της αθωότητας. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εξωτερικός παρατηρητής μιας κυβέρνησης που έφερε το δικό της όνομα. Όταν ανοίγεις τον φάκελο της κοινής διακυβέρνησης, ανοίγεις και τον δικό σου φάκελο. Αυτό κάνει την κίνηση περισσότερο επικίνδυνη, αλλά και περισσότερο αποκαλυπτική για το βάθος της σύγκρουσης.

Αφού οι τσιπρικοί δεν κατάφεραν, όσο βρίσκονταν εκεί, να επιβάλουν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βρίσκουν απέναντί τους ένα κόμμα που έχει κάθε λόγο να αντιδράσει. Και που μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γνώση της κοινής διαδρομής ως πολιτικό όπλο απέναντι στον άνθρωπο που την καθόρισε.

Οι δανειολήπτες δικαιούνται απαντήσεις για τα σπίτια και τα χρέη τους. Μένει να φανεί πόσο χώρο θα αφήσει γι’ αυτές ο εσωτερικός πόλεμος. Διότι στο «Κράμερ εναντίον Κράμερ» της Κουμουνδούρου και της Αμαλίας, το επίδικο είναι ήδη σαφές: ποιος θα κρατήσει το εκλογικό ακροατήριο της παλιάς οικογένειας. Και ποιος θα μείνει με τις φωτογραφίες από τις καλές εποχές.

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