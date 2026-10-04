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04.10.2026 08:16

Κρήτη: Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες – Νεκρός 32χρονος στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου

04.10.2026 08:16
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φωτογραφία αρχείου

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Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 11:00 τη νύχτα του Σαββάτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, έχασε τη ζωή του ένας νεαρός άνδρας 32 χρόνων.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ το οποίο εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τον άτυχο οδηγό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη πολύ αργά για τον 32χρονο. 

Στον τόπο του θανατηφόρου τροχαίου κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον καθαρισμό του οδοστρώματος

Τις συνθήκες της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο διερευνά η Τροχαία.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα του Σαββάτου, 16χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα στη Χερσόνησο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα.

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