Kρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ, τα ξημερώματα, στο Ρέθυμνο

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:48 στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βισταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.

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