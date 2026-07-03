Μουντιάλ 2026 – Ανατριχίλα: Ο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη στον Ζότα, φορώντας τη φανέλα του (Video)

Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του φετινού Μουντιάλ εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία.

Με τους Ίβηρες να έχουν νικήσει του Βαλκάνιους με 2-1, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα, και εμφανώς συγκινημένος, του αφιέρωσε τη νίκη.

Με δάκρυα στα μάτια, ο αρχηγός της Πορτογαλίας, 41χρονος CR7 εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα με το 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζότα και τίμησε τη μνήμη του ποδοσφαιριστή που χάθηκε τόσο νωρίς.

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