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03.07.2026 08:50

Μουντιάλ 2026 – Ανατριχίλα: Ο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη στον Ζότα, φορώντας τη φανέλα του (Video)

03.07.2026 08:50
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Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του φετινού Μουντιάλ εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία.

Με τους Ίβηρες να έχουν νικήσει του Βαλκάνιους με 2-1, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα, και εμφανώς συγκινημένος, του αφιέρωσε τη νίκη.

Με δάκρυα στα μάτια, ο αρχηγός της Πορτογαλίας, 41χρονος CR7 εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα με το 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζότα και τίμησε τη μνήμη του ποδοσφαιριστή που χάθηκε τόσο νωρίς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:34
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