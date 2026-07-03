Μουντιάλ 2026 – Ανατριχίλα: Ο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη στον Ζότα, φορώντας τη φανέλα του (Video)

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Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του φετινού Μουντιάλ εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία.
Με τους Ίβηρες να έχουν νικήσει του Βαλκάνιους με 2-1, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα, και εμφανώς συγκινημένος, του αφιέρωσε τη νίκη.
Με δάκρυα στα μάτια, ο αρχηγός της Πορτογαλίας, 41χρονος CR7 εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα με το 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζότα και τίμησε τη μνήμη του ποδοσφαιριστή που χάθηκε τόσο νωρίς.
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