Μουντιάλ 2026: Ελβετία – Αλγερία 2-0 στο 62′ (live)

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Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Οι Ελβετοί προηγούνται με 2-0, με το ματς να βρίσκεται στο 62ο λεπτό.
Το σκορ άνοιξε στο 11′, όταν ο Μανζάμπι έκανε ωραία ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή από αριστερά και «σέρβιρε» στον Εμπολό που με μια επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Η Ελβετία χτύπησε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους! Έπειτα από κακό διώξιμο του Μπελγκάλι, η μπάλα στρώθηκε στον Εντόι και εκείνος με δεξί σουτ εντός περιοχής βρήκε δίχτυα στο 46ο λεπτό.
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:
Ελβετία: Κόμπελ – Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες – Φρόιλερ, Τζάκα – Εντόι, Μανζάμπι, Βάργκας – Εμπολό
Αλγερία: Ζιντάν – Μπελγκάλι, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί – Ζερουκί, Μπενταλέμπ – Μαχρέζ, Αουάρ, Σαϊμπί – Μάζα
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