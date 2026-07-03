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03.07.2026 10:52

Μουντιάλ 2026: Πέφτει η αυλαία στη φάση των «32» με… Μέσι

03.07.2026 10:52
messi

Τα τελευταία τρία παιχνίδια της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026 θα πραγματοποιηθούν απόψε, με την παρουσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, να ξεχωρίζει.

Αυστραλία – Αίγυπτος

Το πρώτο παιχνίδι χρονικά είναι ίσως το πιο… αδιάφορο της φάσης από πλευράς ονομάτων, καθώς η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 21:00 στο Ντάλας.

Οι Αυστραλοί στον πιο αμφίρροπο όμιλο του τουρνουά (ΗΠΑ, Παραγουάη, Τουρκία) πέρασαν ως δεύτεροι έχοντας νικήσει την Τουρκία, φέρει ισοπαλία με Παραγουάη και χάνοντας από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους οι Αιγύπτιοι έκαναν την έκπληξη στον όμιλό τους όπου τερμάτισαν μαζί με το Βέλγιο στη κορυφή, όμως έμειναν δεύτεροι λόγω διαφοράς τερμάτων. Πήραν ισοπαλία από Βέλγους και Ιρανούς, ενώ κέρδισαν τη Νέα Ζηλανδία.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

Οι κάτοχοι του τίτλου, στην τελευταία «παράσταση» του Μέσι (που έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού) σε Μουντιάλ, έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά και απόψε στο Μαϊάμι παρουσιάζονται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση.

Εκαναν εύκολα το 3 στα 3 στον όμιλό τους με Αυστρία, Ιορδανία και Αλγερία, με τον Μέσι να σκοράρει 6 φορές συνολικά.

Από την άλλη, το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε την σημαντικότερη ίσως έκπληξη στη φάση των ομίλων και πάει με… άγνοια κινδύνου στον αγώνα. Πέρασε ως δεύτερο… χωρίς νίκη καθώς είχε τρεις ισοπαλίες με Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, σε έναν όμιλο όπου στα 6 παιχνίδια μόνο τα 2, αυτά της Ισπανίας με Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, είχαν νικητή.

Κολομβία – Γκάνα

Το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των «32» αναμένεται να είναι συναρπαστικό. Η Κολομβία έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και πέρασε ως πρώτη από τον όμιλό της, κερδίζοντας Ουζμπεκιστάν και Κονγκό και φέρνοντας ισοπαλία με την Πορτογαλία.

Από την άλλη η Γκάνα είναι μία ομάδα με έμπειρους παίκτες που πέρασε ανάμεσα στις καλύτερες 3ες των ομίλων έχοντας κερδίσει τον Παναμά, πάρει ισοπαλία από την Αγγλία, ενώ έχασε από την Κροατία με 2-1.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους «16» την Ελβετία.

Το πρόγραμμα

  • 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Ντάλας)
  • 01:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Μαϊάμι)
  • 04:30 (ΕΡΤ1) / ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ (Κάνσας)

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