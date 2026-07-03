search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 10:20

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα παιχνίδια, όπως τα ψήφισε ο κόσμος 

03.07.2026 10:20
algeria-switzerland

Η πλατφόρμα seriesgraph.com, με τη βοήθεια των αναγνωστών, βαθμολογεί όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026. Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 85 αναμετρήσεις και στην κλίμακα από το 1 ως το 10, μόνο τρία παιχνίδια έχουν γράψει μέσο όρο πάνω από 9. Αντίθετα, δύο παιχνίδια έχουν πάρει… κάτω από τη βάση (5).

Πιο συγκεκριμένα, από τις αναμετρήσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής, κορυφαίος αγώνας έχει αναδειχθεί η ανατροπή του Βελγίου επί της Σενεγάλης στη φάση των «32», το οποίο βαθμολογείται με 9.3 μέσο όρο.

Δεύτερο με 9.2 είναι το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, το οποίο τελείωσε με σκορ 4-2 υπέρ των «λιονταριών», ενώ τρίτο στις προτιμήσεις είναι το Αλγερία – Αυστρία, με το 3-3 που έχει σχολιαστεί αρκετά…

Οσον αφορά τα χειρότερα παιχνίδια, αυτό που κέρδίζει τον… τίτλο είναι ο αγώνας της Ελβετίας με την Αλγερία επίσης στην φάση των «32», με βαθμολογία 4.6.

Λίγο… καλύτερα, με 4.8, βαθμολογήθηκε το Παραγουάη – Αυστραλία για τη φάση των ομίλων, ενώ 5.3 έχει το Γκάνα – Παναμάς, επίσης στην φάση των ομίλων.

Δείτε ΕΔΩ την βαθμολόγηση όλων των αγώνων

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026 – Ανατριχίλα: Ο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη στον Ζότα, φορώντας τη φανέλα του (Video)

Μουντιάλ 2026: Εμπολό και Εντόι έστειλαν την Ελβετία στους «16», 2-0 την Αλγερία

ουντιάλ 2026: Στους «16» η Πορτογαλία με ανατροπή Ρονάλντο και Ράμος σε ματς θρίλερ, 2-1 την Κροατία και… ραντεβού με Ισπανία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-euroleague-7234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

ZAXARAKI_MITSOTAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

PLEVRIS_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Το Fox κυκλοφόρησε το νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς (videos)

kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή – «Ήταν ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

vasilis-spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ανάβυσσο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:29
olympiakos-euroleague-7234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

ZAXARAKI_MITSOTAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

PLEVRIS_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

1 / 3