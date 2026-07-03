Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα παιχνίδια, όπως τα ψήφισε ο κόσμος 

Η πλατφόρμα seriesgraph.com, με τη βοήθεια των αναγνωστών, βαθμολογεί όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026. Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 85 αναμετρήσεις και στην κλίμακα από το 1 ως το 10, μόνο τρία παιχνίδια έχουν γράψει μέσο όρο πάνω από 9. Αντίθετα, δύο παιχνίδια έχουν πάρει… κάτω από τη βάση (5).

Πιο συγκεκριμένα, από τις αναμετρήσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής, κορυφαίος αγώνας έχει αναδειχθεί η ανατροπή του Βελγίου επί της Σενεγάλης στη φάση των «32», το οποίο βαθμολογείται με 9.3 μέσο όρο.

Δεύτερο με 9.2 είναι το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, το οποίο τελείωσε με σκορ 4-2 υπέρ των «λιονταριών», ενώ τρίτο στις προτιμήσεις είναι το Αλγερία – Αυστρία, με το 3-3 που έχει σχολιαστεί αρκετά…

Οσον αφορά τα χειρότερα παιχνίδια, αυτό που κέρδίζει τον… τίτλο είναι ο αγώνας της Ελβετίας με την Αλγερία επίσης στην φάση των «32», με βαθμολογία 4.6.

Λίγο… καλύτερα, με 4.8, βαθμολογήθηκε το Παραγουάη – Αυστραλία για τη φάση των ομίλων, ενώ 5.3 έχει το Γκάνα – Παναμάς, επίσης στην φάση των ομίλων.

Δείτε ΕΔΩ την βαθμολόγηση όλων των αγώνων

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026 – Ανατριχίλα: Ο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη στον Ζότα, φορώντας τη φανέλα του (Video)



Μουντιάλ 2026: Εμπολό και Εντόι έστειλαν την Ελβετία στους «16», 2-0 την Αλγερία

ουντιάλ 2026: Στους «16» η Πορτογαλία με ανατροπή Ρονάλντο και Ράμος σε ματς θρίλερ, 2-1 την Κροατία και… ραντεβού με Ισπανία (Video)