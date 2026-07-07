Ηλεκτρικός Πατριωτισμός: το νέο εθνικό παραγωγικό δόγμα – Ο πραγματικός «μαύρος χρυσός» της Ελλάδας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική επιλογή.

Μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξή της σε εισαγόμενα, ακριβά, ρυπογόνα και γεωπολιτικά επισφαλή ορυκτά καύσιμα ή να οικοδομήσει το μέλλον της πάνω στον πραγματικό, ανεξάντλητο εθνικό της πλούτο: τον ήλιο, τον άνεμο, τα βουνά και τα νερά της.

Αυτός είναι ο πραγματικός «μαύρος χρυσός» της Ελλάδας.

Δεν βρίσκεται στα έγκατα της γης. Βρίσκεται πάνω από αυτήν. Είναι ένας φυσικός πλούτος ανεξάντλητος, εγχώριος, εθνικά ελεγχόμενος και διαθέσιμος σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν εξαρτάται από διεθνείς κρίσεις, γεωπολιτικούς εκβιασμούς ή ασταθείς αγορές. Αντίθετα, αποτελεί το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στον 21ο αιώνα.

Κι όμως, επί δεκαετίες αναζητούμε τη λύση σε νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ενώ ο πραγματικός μας πλούτος παραμένει υποαξιοποιημένος.

Το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι η έλλειψη φυσικών πόρων. Είναι η εξάρτηση της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα οποία απορροφούν κάθε χρόνο τεράστιους οικονομικούς πόρους, (20 % ΑΕΠ) επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο, αυξάνουν το κόστος παραγωγής και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η πρόσφατη μελέτη του γερμανικού Fraunhofer IEE επιβεβαιώνει ότι η εκτεταμένη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος. Για την Ελλάδα- με διπλάσια της Γερμανίας ηλιοφάνεια και με ραγδαία την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-, το συμπέρασμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η επόμενη μεγάλη εθνική επένδυση δεν είναι μόνο περισσότερα φωτοβολταϊκά ή περισσότερες ανεμογεννήτριες.

Είναι η δυνατότητα να αποθηκεύουμε την ενέργεια όταν παράγεται και να την αξιοποιούμε όταν πραγματικά τη χρειαζόμαστε.

Η αποθήκευση πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα σε δύο επίπεδα.

Πρώτον, με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης που θα σταθεροποιούν το ηλεκτρικό σύστημα, θα περιορίζουν τις περικοπές παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα μειώνουν την ανάγκη χρήσης εισαγόμενων καυσίμων και θα συμπιέζουν το συνολικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεύτερον, με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκεντρωμένης αποθήκευσης σε κάθε νοικοκυριό, πολυκατοικία, επιχείρηση, αγροτική εκμετάλλευση, βιομηχανία και δημόσιο κτίριο. Όπου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αποθήκευσής της. Όπου καταναλώνεται ενέργεια πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής.

Έτσι αποσυμφορούνται τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, περιορίζονται οι ανάγκες νέων επενδύσεων σε υποδομές, μειώνονται οι απώλειες, αυξάνεται η ενεργειακή ασφάλεια και ενισχύεται η ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό πρόγραμμα ταχύτατου εξηλεκτρισμού κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. Η βιομηχανία, η γεωργία, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες και οι κατοικίες πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσουν τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα με ελληνική ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τον ήλιο, τον άνεμο και τα νερά της χώρας.

Οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλές επιδοτήσεις αγοράς εξοπλισμού. Πρέπει να αποτελούν επένδυση στη δημιουργία ενός νέου εθνικού παραγωγικού κεφαλαίου.

Κανένα ευρώ που επενδύεται στην αποθήκευση, στα έξυπνα δίκτυα και στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας δεν χάνεται. Αντίθετα, επιστρέφει πολλαπλάσια μέσω αύξησης του ΑΕΠ, δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενίσχυσης της ελληνικής καινοτομικής βιομηχανίας, μείωσης των εισαγωγών καυσίμων, βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου και αύξησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Ήδη, η εγχώρια συνολική προστιθέμενη αξία των ΑΠΕ υπερβαίνει το 60% και απασχολεί δεκάδες χιλιάδες άρτια εξειδικευμένους καλά αμειβόμενους επιστήμονες και τεχνίτες.

Η Ελλάδα έχει ξαναζήσει μια αντίστοιχη ιστορική στιγμή. Ο πρώτος εξηλεκτρισμός της χώρας από τη ΔΕΗ δεν ήταν απλώς ένα μεγάλο ενεργειακό έργο. Υπήρξε το θεμέλιο της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης, της εκβιομηχάνισης, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων Ελλήνων.

Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε τον δεύτερο μεγάλο εξηλεκτρισμό της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά όχι για να φτάσει το ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά για να αξιοποιείται παντού η καθαρή ελληνική ενέργεια, με αποθήκευση, έξυπνα δίκτυα και ηλεκτροδότηση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική υποχρέωση.

Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης που γνώρισε η Ελλάδα μετά τη μεταπολεμική περίοδο.

Κάθε νέα πατριωτική στρατηγική οικονομικής ανάταξης της χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, αν δεν οικοδομηθεί πάνω σε αυτή τη θεμελιώδη αρχή της σύγχρονης οικονομίας:

Ο πραγματικός εθνικός μας πλούτος δεν βρίσκεται κάτω από τη γη, αλλά πάνω από αυτήν.

Βρίσκεται στον ήλιο που λάμπει σχεδόν όλον τον χρόνο, στον άνεμο που φυσά στα βουνά και στις θάλασσές μας και στα νερά που διατρέχουν τον τόπο μας.

Αυτόν τον φυσικό πλούτο οφείλουμε να μετατρέψουμε, με τη δύναμη της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας, σε άφθονη, φθηνή και αποθηκεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια για κάθε πολίτη, κάθε επιχείρηση και κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Αυτός είναι ο πραγματικός «μαύρος χρυσός» της Ελλάδας.

Και η αξιοποίησή του δεν είναι απλώς μια ενεργειακή επιλογή.

Είναι η πιο σύγχρονη έκφραση οικονομικού πατριωτισμού και η ασφαλέστερη θεμελίωση της εθνικής ευημερίας για τις επόμενες γενιές.

*Ο Βασίλης Τσολακίδης είναι βιοαρχιτέκτονας και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού για την ενέργεια, το περιβάλλον, το κλίμα