Φάλαινα – φυσητήρας έφτασε ανοιχτά των Καμένων Βούρλων

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Την εμφάνιση μιας φάλαινας, πιθανότατα φυσητήρα, κατέγραψαν πολίτες στα Καμένα Βούρλα, και μάλιστα μόλις 350 μέτρα από την ακτή.

Σύμφωνα με το LamiaReport, είναι η τρίτη φορά σε διάστημα 1,5 μήνα που καταγράφεται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή το κήτος, πιθανότατα το ίδιο.

Οι ελληνικές θάλασσες, όπως το Ιόνιο Πέλαγος, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους φυσητήρων στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το WWF, «το σπίτι των φυσητήρων της Μεσογείου βρίσκεται στην ελληνική θάλασσα. Η Ελληνική Τάφρος, με τα υποβρύχια φαράγγια της και τους γκρεμούς της, περιλαμβάνει το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου (το φρέαρ των Οινουσσών 5.121 μ.) και είναι το καταφύγιο περίπου 200 φυσητήρων».

Ωστόσο σε στενούς κόλπους, όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ακόμη πιο ρηχούς όπως ο Μαλιακός, δεν είχε απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, είναι πιθανό η είσοδός της στην περιοχή να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το είδος της απαντάται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.

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