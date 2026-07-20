Πυρά της αντιπολίτευσης για την ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της νέας Δημοκρατίας

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Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της νέας Δημοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ στηλίτευσαν το περιεχόμενο της ομιλίας του πρωθυπουργού ενώπιον των βουλευτών του, κάνοντας λόγο για αλχημείες, αντιλαϊκή πολιτική και νεοφιλελεύθερος απόψεις τις οποίες επιχειρεί να επιβάλει.

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες, ξέχασε και τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελά

«Ο Πρωθυπουργός δεν θεωρεί σοβαρό το ΠΑΣΟΚ, που πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση των νέων, ένα μέτρο στήριξης της νέας γενιάς με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θεωρεί σοβαρό τον εαυτό του, που πέταξε 30 εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτούργησε ποτέ», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι είναι «καλύτερα ο Πρωθυπουργός να μη μιλά για μαθηματικά και αριθμούς γιατί ως συνήθως τα κάνει μαντάρα». Αναφέρει ειδικότερα ότι «όσον αφορά την 13η σύνταξη έχει συμφωνήσει πλήρως με την κοστολόγηση μας ο ίδιος, αλλά δεν ξέρει ή δεν θέλει να κάνει αφαιρέσεις αναδρομικών, φόρων, εισφορών και των ποσών που κοστίζει το επίδομα των 300 ευρώ που δίνει». «Μετεξεταστέος και πάλι στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες», σχολιάζει.

Αναφέρει ότι «αυτό που κατέρρευσε, είναι ο χάρτινος πύργος των δήθεν παθογενειών που έχτιζε με μαεστρία διαστρεβλώσεων η κυβέρνηση». Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει πως «αποδείχτηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος που υποθήκευσε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα». Προσθέτει δε ότι «μαζί με την κατάρρευση έγινε και ένα θαύμα. Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε τον κ. Μελά που ο ίδιος διόρισε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλιώς δεν εξηγείται η αφωνία του μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η δικαιοσύνη δεν είναι σφαίρα για να πρέπει να την φάει κάποιος για να σωθεί ο αρχηγός, ούτε ο Πρωθυπουργός μιας χώρας είναι ‘αφεντικό’ για να έχει ανάγκη πολιτικούς σωματοφύλακες για να μην αναλάβει την ευθύνη».

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως «δικαιωμένη» την αντιλαϊκή πολιτική του

«Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, με τα οποία εξάλλου μοιράζεται κοινή στρατηγική, για να εμφανίσει ως “δικαιωμένη” την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από τον λαό “λευκή επιταγή” για τη συνέχισή της. Αυτό άλλωστε προδιαγράφουν τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και η αντιπαράθεσή της με τα άλλα κόμματα για τις “κοστολογημένες προτάσεις”, αφού κοινή συνισταμένη όλων τους είναι να λογίζονται ως “κόστος” οι ανάγκες του λαού προκειμένου να πιάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, να εξασφαλίζεται η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να διαιωνίζεται η φοροασυλία του κεφαλαίου» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ.

«Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση μοναδική σταθερή δύναμη είναι το ΚΚΕ, που υπερασπίζεται με συνέπεια τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και η ενίσχυσή του είναι εγγύηση για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής» τονίζει καταλήγοντας το σχόλιο του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την αριστεία του στην υπευθυνότητα

Σφοδρή ήταν και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του πρωθυπουργού. Η Κουμουνδούρου μίλησε για αριστεία στην ανευθυνότητα, έκανε οξεία κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αναφέρθηκε και στην «άθλια προπαγάνδα» για τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Η σημερινή ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του, τις οποίες επιχειρεί, με τη συνταγματική αναθεώρηση, να τις επιβάλλει στον καταστατικό χάρτη της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την αριστεία του στην ανευθυνότητα: Για την ακρίβεια φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις, για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δήθεν διαχρονικές παθογένειες… Επιπλέον, είχε το θράσος για μία ακόμα φορά αντί να απολογηθεί για τους υπουργούς, τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ που κατηγορούνται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για «λάσπη». Και βεβαίως είχε το θράσος να επαναφέρει την άθλια προπαγάνδα περί ευθυνών της Αριστεράς για τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες. Και θα είναι συντριπτική».

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