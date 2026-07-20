search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 20:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 19:25

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται ο ρόλος του βουλευτή»

20.07.2026 19:25
Kostas-Tsiaras

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κώστας Τσιάρας, θέτοντας ζήτημα σχετικά με τα όρια ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό ρόλο και την πιθανή ποινική αξιολόγηση ενεργειών βουλευτών.

Ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στην κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι η «γνωστή περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέδειξε ένα θεσμικό ζήτημα που αφορά το κατά πόσο μια παρέμβαση εκλεγμένου εκπροσώπου για υπόθεση πολίτη μπορεί να θεωρηθεί επιλήψιμη ή να οδηγήσει σε κατηγορίες.

«Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι πού φτάνει ο βουλευτής και ποια είναι η αρμοδιότητά του;» ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας, ζητώντας να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η κοινοβουλευτική δράση.

«Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε έναν πολίτη για ένα ζήτημα, είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ο ρόλος του βουλευτή», τόνισε.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρουν τη σύγκριση με την περίοδο πριν από το 2019.

«Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας πού βρισκόμασταν το 2019 και ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη».

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε και η πρώτη κόντρα: ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ κατά ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες στη ΔΕΘ, συνειδητή επιλογή της αντιπολίτευσης η τοξικότητα

Κάλεσμα Ανδρουλάκη στους πολίτες «να επιλέξουν αλλαγή σελίδας, με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran-86234
ΚΟΣΜΟΣ

Η φτώχεια βαθαίνει στο Ιράν, αλλά η εξέγερση δεν έρχεται – Η οργή αλλάζει στόχο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, το παράδοξο στον ανήσυχο νότο

Khalil-al-Hayya
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ αλ-Χάγια

kausonas 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία – Έρχεται και… αφρικανική σκόνη μαζί με τον καύσωνα

Makis-Voridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπαν οι βουλευτές που είδαν τα ονόματά τους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erithra thalassa xouthi epithesi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι προειδοποιούν τα σαουδαραβικά πλοία ότι «θα αποτελέσουν στόχο» αν παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

mundial_2026_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα 10+1 πράγματα που μας έμειναν από τη μεγαλύτερη –και ακριβότερη– ποδοσφαιρική παράσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 20:46
iran-86234
ΚΟΣΜΟΣ

Η φτώχεια βαθαίνει στο Ιράν, αλλά η εξέγερση δεν έρχεται – Η οργή αλλάζει στόχο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, το παράδοξο στον ανήσυχο νότο

Khalil-al-Hayya
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ αλ-Χάγια

kausonas 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία – Έρχεται και… αφρικανική σκόνη μαζί με τον καύσωνα

1 / 3