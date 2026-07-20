Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται ο ρόλος του βουλευτή»

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Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κώστας Τσιάρας, θέτοντας ζήτημα σχετικά με τα όρια ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό ρόλο και την πιθανή ποινική αξιολόγηση ενεργειών βουλευτών.

Ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στην κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι η «γνωστή περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέδειξε ένα θεσμικό ζήτημα που αφορά το κατά πόσο μια παρέμβαση εκλεγμένου εκπροσώπου για υπόθεση πολίτη μπορεί να θεωρηθεί επιλήψιμη ή να οδηγήσει σε κατηγορίες.

«Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι πού φτάνει ο βουλευτής και ποια είναι η αρμοδιότητά του;» ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας, ζητώντας να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η κοινοβουλευτική δράση.

«Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε έναν πολίτη για ένα ζήτημα, είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ο ρόλος του βουλευτή», τόνισε.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρουν τη σύγκριση με την περίοδο πριν από το 2019.

«Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας πού βρισκόμασταν το 2019 και ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη».

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