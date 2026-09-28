Κατολίσθηση εξαφανίζει βουνοπλαγιά σε δευτερόλεπτα στο Νεπάλ – Δεκάδες νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις (Video)

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Το Νεπάλ επλήγη από μια ακόμη μεγάλη φυσική καταστροφή, λιγότερο από ένα μήνα μετά τις καταστροφικές
ξαφνικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, με τουλάχιστον 24 νεκρούς και 14 αγνοούμενους σε διάφορες περιοχές μετά από τρεις ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.
Η νεροποντή προκάλεσε κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις ποταμών σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές. Αρκετές περιοχές, όπως οι Μανάνγκ, Μιαγκντί, Μπάγκλουνγκ, Παρμπάτ και Πάλπα, έχουν πληγεί σοβαρά, ενώ τμήματα της νότιας περιοχής Τεράι αντιμετωπίζουν υπερχείλιση και διάβρωση.
Αρκετά βίντεο που δείχνουν τις επιπτώσεις της καταστροφής έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας την κλίμακα των κατολισθήσεων και των πλημμυρών στις πληγείσες περιοχές. Σε ένα βίντεο, ακούγονται κάτοικοι να ουρλιάζουν από φόβο καθώς ένα μεγάλο τμήμα μιας βουνοπλαγιάς κοντά στα σπίτια τους υποχωρεί μέσα σε δευτερόλεπτα.
Το βίντεο δείχνει επίσης την πλαγιά του λόφου να καταρρέει ραγδαία, στέλνοντας τα συντρίμμια προς τα κάτω και υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν στις πληγείσες περιοχές.
Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν το Μανάνγκ, το Μιάγκντι, το Μπάγκλουνγκ, το Παρμπάτ και την Πάλπα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μπάγκλουνγκ, έξι στο Μιάγκντι και δύο στο Μανάνγκ στην επαρχία Γκαντάκι. Πέντε θάνατοι έχουν αναφερθεί από την Πάλπα στην επαρχία Λουμπίνι, ενώ ένα άτομο πέθανε αφού παγιδεύτηκε σε κατολίσθηση στον δήμο Μιθίλα της περιφέρειας Ντανούσα.
Δεκατέσσερις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η αστυνομία ανέφερε ότι 10 από αυτούς αγνοούνται στο Μανάνγκ, τρεις στο Μιάγκντι και ένας στο Μπάγκλουνγκ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Λαμτζούνγκ, ενώ ο Μπάγκλουνγκ και το Μιάγκντι ανέφεραν από έναν τραυματισμό ο καθένας.
Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ, ο ποταμός Κάλι Γκαντάκι έχει προκαλέσει τις πιο εκτεταμένες ζημιές. Οι ποταμοί Ναραγιάνι και Τινάου έχουν επίσης προκαλέσει πλημμύρες, διάβρωση και υπερχείλιση σε αρκετές περιοχές.
Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν επηρεάσει άμεσα 747 οικογένειες. Στις πληγείσες περιοχές, εκατοντάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, με τις αρχές να αναφέρουν 143 σπίτια κατεστραμμένα και 51 μερικώς κατεστραμμένα.
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