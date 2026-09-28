Η Bentley δοκιμάζει το ενδιαφέρον των πλούσιων αγοραστών για την ηλεκτροκίνηση με το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της (photos/videos)

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Η Bentley παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα, στοιχηματίζοντας ότι οι πλούσιοι αγοραστές επιθυμούν οδήγηση μηδενικών εκπομπών χωρίς να θυσιάσουν τα σχεδιαστικά στοιχεία που καθορίζουν τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων για περισσότερο από έναν αιώνα, αναφέρει το Reuters.

Η κυκλοφορία του SUV Torcal έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος της Ferrari, που δέχτηκε κριτική από ορισμένους λάτρεις του αυτοκινήτου επειδή δεν έμοιαζε πολύ με τα παραδοσιακά χαμηλωμένα, βενζινοκίνητα σπορ αυτοκίνητα της ιταλικής μάρκας.

Αντιθέτως, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Bentley αποτελεί αναμφισβήτητα μέρος της οικογένειας. Διατηρεί στυλιστικά στοιχεία από τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης της εταιρείας, μέχρι και τα φώτα σε σχήμα διαμαντιού που έχουν σχεδιαστεί για να θυμίζουν μια παραδοσιακή μπροστινή μάσκα, παρόλο που τα ηλεκτρικά οχήματα δεν απαιτούν μία για την ψύξη του κινητήρα.

Το αυτοκίνητο αναδημιουργεί επίσης την αίσθηση ενός κινητήρα V8 μέσω ενός soundtrack βασισμένου σε ορχηστρικά τύμπανα, ή kettledrums, που υποστηρίζονται από μικρότερα τύμπανα που επιταχύνονται καθώς το όχημα επιταχύνει.

«Η πρόθεσή μας ήταν πάντα να κατασκευάσουμε πρώτα μια Bentley», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bentley, Frank-Steffen Walliser. «Πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν ζητάει ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο μόνο και μόνο επειδή είναι ηλεκτρικό».

Πέρα από τη Ferrari, η Rolls-Royce, που ανήκει στην BMW, είναι η μόνη άλλη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία υπερπολυτελών αυτοκινήτων που πωλεί αυτήν τη στιγμή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η Lamborghini, η οποία, όπως και η Bentley, ανήκει στον όμιλο Volkswagen, έχει καθυστερήσει την κυκλοφορία του πρώτου της ηλεκτρικού οχήματος μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η βρετανική McLaren δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν έχει σχέδια για ηλεκτρικό όχημα, επικαλούμενη και τις δύο εταιρείες την περιορισμένη ζήτηση από τους πελάτες.

Η Bentley είχε προηγουμένως καθυστερήσει την κυκλοφορία του πρώτου της ηλεκτρικού οχήματος μέχρι το 2026 και εγκατέλειψε τον στόχο να γίνει πλήρως ηλεκτρικό έως το 2030, λέγοντας ότι οι πελάτες δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση, αναφέρει το Reuters.

Σε αντίθεση με το ηλεκτρικό Luce της Ferrari, το οποίο ξεκινά από 550.000 ευρώ, το Torcal βρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο της γκάμας της Bentley, με τιμή εκκίνησης 201.200 ευρώ.

Ο Walliser δήλωσε ότι το μοντέλο αντιπροσωπεύει μια «πιο προσιτή Bentley… που σίγουρα ανοίγει νέες αγορές».

Η Bentley παρουσιάζει το όχημα σε υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες, με έντονο ενδιαφέρον από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις πολιτείες των ΗΠΑ όπου η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι υψηλή. Μια εκστρατεία κυκλοφορίας στην Κίνα θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο.

«Το μισό ενδιαφέρον προέρχεται από υπάρχοντες πελάτες», που αναζητούν ένα νέο ηλεκτρικό όχημα ή θέλουν να αντικαταστήσουν ένα αυτοκίνητο στον στόλο τους, ενώ «περίπου το 50% είναι καινούργιοι στη μάρκα», δήλωσε ο Walliser.

Η Bentley δήλωσε ότι έχει επενδύσει 407.050 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στο Crewe, στη βορειοδυτική Αγγλία, για την κατασκευή του Torcal.

Τα νέα έρχονται λίγες μέρες αφότου η McLaren αποκάλυψε μια επένδυση 581,50 εκατ. ευρώ λιρών στη Βρετανία και τη Nissan δήλωσε ότι θα επενδύσει 197,71 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ενός νέου μοντέλου εκεί.

Ο βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε ότι η επένδυση της Bentley αποτελεί «για άλλη μια φορά απόδειξη ότι δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για καλή ανάπτυξη».

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