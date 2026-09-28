Απογειώνονται τα αεροπορικά εισιτήρια: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις αυξήσεις, νέα άνοδο «υπόσχεται» η Aegean

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat.

Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζεται από παράγοντες όπως το κόστος λειτουργίας, η ζήτηση και η διαθεσιμότητα των θέσεων στην εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία Aegean ανακοίνωσε αύξηση εσόδων και επιβατικής κίνησης, ωστόσο η κερδοφορία της δέχθηκε πιέσεις λόγω της ανόδου του κόστους των καυσίμων.

Ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, προειδοποίησε για πιθανή μείωση της συχνότητας των πτήσεων το 2027 με σκοπό την προσαρμογή των ναύλων.

Οι μελλοντικές εξελίξεις στις τιμές παραμένουν υπό παρακολούθηση, καθώς οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν βασική ανάγκη για πολλούς κατοίκους της χώρας.

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Η Ελλάδα κατέγραψε τον Αύγουστο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές ήταν 16,3% υψηλότερες από τον Αύγουστο του 2025, με την Ιρλανδία να ακολουθεί στο 14,4%. Πρόκειται για έναν δείκτη που αφορά την αγορά συνολικά, όχι κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, και αποτυπώνει πόσο ακριβότερο έγινε το αεροπορικό ταξίδι μέσα σε έναν χρόνο.

Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για μια χώρα όπου το αεροπλάνο αποτελεί συχνά αναγκαία επιλογή μετακίνησης, ιδίως για τους κατοίκους των νησιών. Παράλληλα, εγείρει ερωτήματα για το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες, καθώς η Aegean, ο μεγαλύτερος ελληνικός αερομεταφορέας, έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας προσαρμογής των ναύλων της.

Η πρωτιά της Ελλάδας και ο ρόλος της Aegean

Η αύξηση του 16,3% δεν μπορεί να χρεωθεί αποκλειστικά στην Aegean. Ο δείκτης της Eurostat περιλαμβάνει τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών στην ελληνική αγορά και δεν κατατάσσει τις εταιρείες ανάλογα με το πόσο αύξησαν τις τιμές τους. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων το κόστος λειτουργίας, η ζήτηση και η διαθεσιμότητα θέσεων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμολογιακή και επιχειρησιακή πολιτική της Aegean είναι δευτερεύουσα. Ως ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, με ισχυρή παρουσία ιδιαίτερα στα δρομολόγια εσωτερικού, οι αποφάσεις της για τις πτήσεις και τις προσφερόμενες θέσεις έχουν βαρύτητα για τους επιβάτες και μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες στην αγορά.

Τα οικονομικά στοιχεία της ίδιας της εταιρείας δείχνουν αύξηση του μέσου εσόδου ανά χιλιομετρικό επιβάτη κατά 3% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν ταυτίζεται με την τιμή ενός εισιτηρίου ούτε μπορεί να συγκριθεί απευθείας με το 16,3% της Eurostat, καταγράφει όμως υψηλότερο έσοδο για την εταιρεία ανά μονάδα μεταφοράς. Στο ίδιο διάστημα, η Aegean ανακοίνωσε αύξηση των επιβατών της κατά 3% και των εσόδων της κατά 4%, ενώ η κερδοφορία της πιέστηκε από την άνοδο του κόστους, κυρίως των καυσίμων.

Το μήνυμα Βασιλάκη για λιγότερες πτήσεις και υψηλότερους ναύλους

Το πιο κρίσιμο στοιχείο για τη συνέχεια είναι όσα είπε ο Ευτύχης Βασιλάκης στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα αποτελέσματα της Aegean. Ο πρόεδρος της εταιρείας ανέφερε ότι δεν αναμένει αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας το 2027 και ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εξεταστεί μείωση της συχνότητας πτήσεων, τόσο σε δρομολόγια εσωτερικού όσο και εξωτερικού, προκειμένου να επιτευχθεί προσαρμογή των ναύλων.

Ο κ. Βασιλάκης επικαλέστηκε την ισχυρή άνοδο στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων και υποστήριξε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν υψηλότερες τιμές για μελλοντικές κρατήσεις. Διευκρίνισε, πάντως, ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τον χειμώνα. Δεν πρόκειται, επομένως, για ανακοινωμένη γενική αύξηση συγκεκριμένου ποσοστού, αλλά για σαφή προειδοποίηση ότι η εταιρεία εξετάζει πώς θα προσαρμόσει προσφορά και ναύλους.

Για τον επιβάτη, το ερώτημα είναι απλό. Αν οι διαθέσιμες πτήσεις περιοριστούν σε δρομολόγια όπου οι επιλογές είναι ήδη λίγες, πόσο ακριβή θα γίνει η θέση που θα απομείνει; Η άνοδος του κόστους των καυσίμων είναι πραγματική πίεση για τις αεροπορικές εταιρείες. Εξίσου πραγματική είναι η πίεση για εκείνον που χρειάζεται να ταξιδέψει και βλέπει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης στις αυξήσεις.

Η ευρωπαϊκή πρωτιά δεν αποδεικνύει ότι μια εταιρεία ευθύνεται για ολόκληρη την άνοδο. Απαιτεί όμως να παρακολουθούνται προσεκτικά οι τιμές, οι διαθέσιμες θέσεις και ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα στα δρομολόγια όπου ο επιβάτης δεν έχει πολλές εναλλακτικές. Γιατί, όταν μια πτήση είναι ανάγκη, η αύξηση του εισιτηρίου δεν είναι απλώς μια ακόμη επιβάρυνση των διακοπών.

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